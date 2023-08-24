羽絨混$720萬大麻花美國寄港　海關拘兩男　一司機經調查後獲釋

海關偵破一宗大麻花販毒案，前日（22日）在機場檢獲一批由美國抵港、混在羽絨當中作掩飾、共重30公斤的懷疑大麻花，市值約720萬元，並以涉嫌販毒拘捕兩名男子，其中一名貨車司機經調查後相信沒有可疑，已獲釋放。海關相信行動已搗破一個剛成立的毒品儲存及分銷中心，正調查毒品流向。



海關在一批由美國抵港的羽絨外套內，檢獲30公斤懷疑大麻花，市值約720萬元。（陳浩然攝）

海關毒品調查科機場調查課高級調查主任姚錦添表示，海關機場科人員根據風險管理原則，前日在機場揀選並查驗一批由美國到港、報稱載有羽絨外套的空運貨物。由於貨物的X光影像有可疑，關員於是打開該批共19箱貨物檢查，在其中9箱內發現共重30公斤的懷疑大麻花，市值約720萬元。該批大麻花只是與羽絨外套混雜存放，未有作其他掩飾。

海關毒品調查科接手調查後，昨午（23日）在機場貨運站以涉嫌販運危險藥物，拘捕收貨的42歲男貨車司機，之後進行監控遞送行動，昨晚再在新蒲崗一個工業大廈單位外，拘捕一名43歲男裝修工人。海關初步調查後相信，被捕裝修工數日前租用該單位，相信有人準備囤積大量毒品及分銷。至於被捕貨車司機經調查後，相信為一名正當的物流司機，已獲釋放；裝修工則仍被扣查。

海關毒品調查科機場調查課高級調查主任姚錦添。（陳浩然攝）

海關指出，在香港，大麻花及其製品均屬危險藥物， 出入口、處理或藏有大麻花均屬違法。販運危險藥物一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁，海關呼籲市民切勿貪圖金錢利益而參與販毒，亦不要接受任何人聘請或委託運送受管制的物品進出香港，或在未確定物品屬性下協助他人運送物品。