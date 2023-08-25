警搗黑幫電騙集團拘7人　最細16歲　九旬婆婆遭騙$33萬「保釋金」

警方偵破一個由本地黑幫操控的電騙集團，專門向獨居長者落手，以「猜猜我是誰」的方式釣魚致電受害人，一個月內成功騙取74萬元，涉案7宗。當中最大一宗損失金額為33萬，91歲婆婆接獲假女婿電話，要求巨額保釋金，婆婆不虞有詐，拱手轉交 現金予騙徒。



警方指，集團分工仔細，有電話、派單中心、招募以及兩層的「收錢」角色。警方經調查後，成功拘捕7名骨幹成員，其中年紀最小僅16歲，以「搵快錢」方式受聘。據悉，每次報酬收益為騙款的一成。



大埔警區重案組偵緝高級督察黎柱鋒交代案情。（梁偉權攝）

上月28日，一名居住於尖沙咀私人屋苑的91歲婆婆接獲騙徒電話，對方訛稱為婆婆的女婿，因牽涉傷人案被捕，要求準備保釋金。婆婆不虞有詐，將33萬元現金轉交騙徒。警方調查後發現，背後由一個本地黑幫操控的電騙集團策劃，於今年7月上旬開始營運，涉案7宗，騙款金額高達74萬元，案中受害人為2男5女，年齡介乎56至91歲，全部均是退休的獨居長者。

警方翻查大量閉路電視片段，成功鎖定集團中7名骨幹成員，並於6名被捕人的住址及香港國際機場，拘捕一共7名男子涉嫌「串謀詐騙」。7名被捕人的角色分別擔任招募、派單中心以及收錢，被捕人年齡介乎16歲至24歲。他們職業報稱為學生、地盤工人、建築工人、髮型師以及無業。

大部分被捕人有黑社會背景，年紀較輕，抱著「搵快錢」的心態加入。3名男子被暫控起訴「串謀詐騙」，明（26日）早於屯門法院提堂。而其他被捕人現正被扣留調查。警方不排除有更多人被捕。

集團分工仔細，有電話、派單中心、招募以及兩層的「收錢」角色。（警方提供相片）

大埔警區重案組偵緝高級督察黎柱鋒指，電騙集團的運作模式分為四部分，分別為電話中心、派單中心、招募角色以及兩層的「收錢」角色。集團透過社交平台招募，物色想「搵快錢」 的年輕人，誘使他們加入作「收錢」角色。

而詐騙集團的電話中心，則會使用釣魚模式去聯絡受害人，訛稱為受害人的親朋戚友，表示被執法部門拘捕需要保釋金。當受害人上釣願意繳付現金，集團的派單中心會經由Telegram，將交收地點通知「收錢」同伙，前往受害人家附近收取騙款。據悉，收錢人獲得的報酬為騙款的一成。

警方指，因此呼籲若市民身邊有獨居長者，應多加關心，提醒騙徒的犯案手法。如果懷疑受騙，應報警及致電防騙易熱線18222。警方亦提醒年青人，切勿因一時貪念而誤墮法網，於社交平台找工作時，都要格外小心。