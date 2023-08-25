入境處與警方全港反黑工　一連4日拘21人

入境處一連4日（21至24日）在全港各區展開代號「促進」和「曙光」反非法勞工行動，以及聯同警方執行的「冠軍」和「風沙」行動，合共拘捕21人，包括14名懷疑非法勞工、4名涉嫌聘用非法勞工的僱主、1名涉嫌協助及教唆者及2名逾期逗留者。



行動中，入境處及警方共拘捕21人。（入境處提供）

行動中，入境處特遣隊搜查23個商廈、工廈、按摩店、裝修中單位、餐廳及零售店舖等目標地點，共拘捕2男5女懷疑非法勞工（26至51歲）、1男2女（46至49歲）涉嫌聘用非法勞工的僱主，以及1名涉嫌協助及教唆他人在港違反逗留條件的女子（56歲）。

警方與入境處一同執行的「冠軍」行動中，搜查中區、紅磡及九龍城88個目標地點，包括餐廳及按摩店，共拘捕2男4女懷疑非法勞工（34至52歲）、1名涉嫌聘用非法勞工的女僱主（36歲）及2名逾期逗留女子（36及38歲）；其中1名涉案男勞工持不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。

而「風沙」行動中，上水新運路1名涉嫌非法從事水貨活動而違反逗留條件的內地女旅客（39歲）被捕。該批懷疑用作水貨用途的貨物，主要包括化妝品及護膚品。

行動中，入境處及警方共拘捕21人。（入境處提供）

入境處發言人稱，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年；協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。

另外，根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰由原來的罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元和監禁10年，以反映有關罪行的嚴重性。而有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。