詐騙集團扮買家扮入數　32名賣家共失$140萬貴價貨　警拘10人

警方本年7至8月接獲多人報案，指有買家相約他們見面交收其在網上二手買賣平台出售的名貴手錶、手袋及手提電話等物品，並以支票付款。其後，他們發現支票未能兌現，懷疑受騙，於是報案，案件涉及最少32名受害人，損失財物總值約140萬元，東九龍總區刑事部根據線報及經深入調查後，前日及昨日（24日及25日）展開打擊網上購物騙案行動，在全港各區拘捕6名本地男子及4名本地女子，年齡介乎24至55歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，當中一名33歲姓謝本地男被捕人已被暫控三項「以欺騙手段取得財產」罪，案件將於今日（26日）上午在東區裁判法院提堂，其餘被捕人現已獲准保釋候查，下月下旬向警方報到。



調查顯示，詐騙集團透過網上購物平台尋找放售貴價貨品的賣家，向賣家表示有意購買貨品後，便將無效支票經銀行入票機存入受害人戶口，亦會製造假轉賬情況，包括冒充銀行將手機短訊或偽造成功轉賬之圖片發送予受害人，賣家看到賬戶中顯示的銀行存入記錄後，便將貨品交予騙徒，而在發現該項支票存款不能兌現時，騙徒已經失去聯絡。

警員在行動中檢獲11部電話、11張無效支票及被捕人懷疑交收時身穿的衣物等，行動仍在進行中，警方不排除有更多人被捕。

警方提醒市民如懷疑受騙，請致電「防騙易」熱線18222查詢，同時重申以欺騙手段取得財產屬嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰可判處監禁10年，相關傀儡戶口持有人亦有機會干犯洗黑錢的罪行，一經定罪，最高可被罰款500萬元及監禁14年。