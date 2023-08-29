國安處拘2男涉串謀612基金支援逃亡海外者　另搜公院顧問醫生住所

警務處國家安全處繼月初拘捕10名與「612人道支援基金」有關人士，今日（29日）再於大埔區拘捕兩名分別33歲及59歲的男子，涉嫌違反《香港國安法》第29條「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及香港法例第245章《公安條例》第19條「串謀煽惑他人參與暴動」罪。警方調查顯示，被捕人涉嫌串謀「612人道支援基金」，接受不同海外組織的捐款，並向一些支援逃亡海外人士或推動制裁香港的組織提供金錢資助。

消息指，兩名被捕人士分別為註冊醫生黎姓男子及社工莫姓男子。黎疑為「隱世醫療室」成員，該組織聲稱向市民提供義務醫療支援，包括婦產、骨科等，安排義務會診，為不方便到醫院求診的人士提供隱密服務。莫則被指活躍於2019年反修例事件現場，涉呼籲示威者向「612」申請援助 。



另外，警方根據法庭手令搜查兩名被捕人及另一名涉案人的住所，並檢取有關電腦、電子通訊工具及其他與案有關或可作非法用途的證物。下午1時許，探員掩至該名涉案人位於香港仔大道238號南灣御園的單位搜屋，帶備一批藍色膠箱上樓檢取證物。接近3時，探員從單位檢走大批證物，現場消息指共有47箱，另外亦檢走鐵籠、鐵柱、長竹、一對仿真乳房等證物。

消息指，南灣御園單位為一名公立醫院麻醉科顧問男醫生的居所，他現正身處海外，被指涉嫌與另一聲稱提供義務醫療支援的組織有關 。

警方表示，被捕人現正被扣留調查，警方行動仍然繼續，不排除會有更多人被捕。

警方提醒市民，「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪屬嚴重罪行，可被判處監禁，市民切勿以身試法。

警務處國家安全處月初拘捕10人，涉嫌與已解散的612人道支援基金及組織「國難忠醫」等有關，被捕人分別是葉寶琳、蕭惠營、許謹穎、卓佳佳、黃芷欣、蔡蕊芝、李忠仁、郭鎮峰、李梓安及趙崇佳。他們涉嫌違反《香港國安法》第59條「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及煽動暴動，被指串謀「612人道支援基金」，接受不同海外組織的捐款，並向一些支援逃亡海外人士或推動制裁香港的組織提供金錢資助。

部分部分被捕人則為為反修例運動期間，專門為示威者提供醫療援助的組織「國難忠醫」或其協助成立的團隊成員，組織被指曾公開承認接受612基金資助。

葉寶琳等10人被警方國安處拘捕

