保安道街市笨賊偷燕窩反跌爆手機mon 　海味店員：我諗佢損失仲大

長沙灣保安道街市一家海味雜貨舖，日前被一名黑衣男趁機偷去數盞燕窩。當日招呼賊人的店員表示發現該盒燕窩有異樣後，翻查閉路電視揭發事件，相信賊相已經在網絡傳開，賊人不敢再光臨。他指損失的燕窩價值數百元，但賊人的手提電話跌在地上「爆mon（屏幕）」，坦言：「我諗佢損失仲大」，形容惡有惡報。



一名黑衣男子前日（28日） 以身擋店員視線，趁店員秤燕窩之時，偷去另一盒中數盞燕窩袋入褲袋。《香港01》今日 （30日）到長沙灣保安道街市涉事海雜貨舖了解，當日招呼賊人的店員受訪指街市治安向來不俗，指賊人比較「生面口」，當發現該盒燕窩有異樣後，翻查閉路電視揭發事件。

被偷的燕窩630元一両，並非最貴的一款，店員沒有點算失去多少盞燕窩，初步相信損失數百元。店員指賊人當時調教成自拍倒數模式扮影燕窩已經引起懷疑，手提電話後來更跌在地上。他相信實屬意外，「爆mon（屏幕），真係爆mon」，加上燕窩難以轉手售賣，坦言：「我諗佢損失仲大。」他形容惡有惡報，並相信賊相已在網絡傳開，賊人不敢再光臨。

↓↓↓↓黑衣男保安道街市偷燕窩↓↓↓↓

