黑幫水房前坐館「業仔」九龍灣為妻辦壽宴　反黑組截查帶走數人

九龍灣宏光道39號宏天廣場地下一間酒樓門外，於今晚（30日）晚上有大批一輛動戰術巴士、一輛衝鋒車以及數輛便衣警車停泊附近街道。至約9時，大批反黑組探員聯同軍裝警員到場調查，其後截查附近一座工廈外截查多名人士，並將部分人士押解上警車帶走。

消息指，今晚6時，黑幫水房前坐館「業仔」在上址酒樓大排筳席為妻子舉辦壽宴，延開80席，更邀請不少江湖中人到場祝賀，當中包括業仔頭馬「肥啟」、現時從商的「百花蛇」。據悉，「業嫂」早前疑涉及洗黑錢罪被判罪成入獄，近日刑滿出獄，故丈夫為妻辦盛宴賀壽。東九龍總區反三合會行動組接獲線報，派員到場戒備，以防有突發事件發生，同時打擊黑幫氣焰，遂於附近兜截可疑人士，現場所見，肥啟亦曾接受探員查問。



消息指，水房前坐館「業仔」為妻子辦壽宴，大排筵席。

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消息指出，水房早年因坐館爭奪戰，令兩大頭目「高佬發」與「業仔」鬧到反目成仇，分裂成南北水房，兩方人馬被視為水房傳統及少壯派。加上今日有份出席壽宴的「肥啟」，原本跟隨「高佬發」，其後投向「業仔」，更成為其頭馬，兩派人馬鬥個你死我活，過去已曾引發不少內訌廝殺事件。

當中，肥啟涉及的江湖事件數之不盡，當中最轟動的是2012年5月，肥啟在深水埗青山道被同門「阿基」等人亂刀狂砍，一名交通警到場向阿基開槍將他轟斃，肥啟身中多刀大難不死。

肥啟早年亦捲入85億元私煙案污點證人徐道仁被殺案，但最終因證據不足，他被裁定串謀謀殺罪名不成立，當庭釋放。至2017年8 月，他又因為涉嫌洗黑錢被警方拘捕。

2021年11月，水房內鬥不絕，肥啟更被家法式行刑。他在九龍灣宏開道與臨利街交界，被3名持刀歹徒襲擊，他被斬手砍腳，右邊膝頭刀傷更深見骨，重傷倒臥血泊之中，情況一度危殆。