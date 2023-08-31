831四週年｜警籲勿誤信網上謠言　留意有人借事件煽動「軟對抗」

今日（8月31日）為港鐵太子站衝突事件四週年，警方表示，留意到近日網上有人再次假借所謂「831事件」悼念日，不斷散播不實信息，意圖煽動他人於今日前後作出「軟對抗」或相應的實際行動，警方表示極度關注。並呼籲市民提高警惕，切勿誤信網上煽動性謠言及參與違法活動，並重申警方必會果斷介入，嚴正執法。



警方發言人重申，所謂「831事件」早已證明純屬子虛烏有，是別有用心人士以謊言攻擊特區政府、抹黑警隊，企圖以危害社會安寧的手段達到其政治目的。警隊必定依法執行職務、守護香港社會，不會讓亂港份子的圖謀得逞。

警方發言人強調，參與未經批准的集結有機會違反《公安條例》下的「參與未經批准集結罪」，一經定罪最高可被判處監禁5年；宣傳或公布未經批准集結最高可判處監禁12個月。警方會繼續加強巡邏及收集情報，並密切注意各區的治安情況，全力預防及打擊罪案。

警方再重申，互聯網世界並不是一個無法可依的虛擬世界。根據香港現行法例，大部分在現實世界用以防止罪行的法例，均適用於互聯網世界。任何人如有違法行為，警方必會迅速果斷執法，包括進行拘捕。市民切勿以身試法。