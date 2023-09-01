颱風蘇拉｜城門河巨浪拍岸　45分鐘水位升0.6米　情侶棄追風念頭

超強颱風蘇拉襲港，預計今晚至明早最接近本港。晚上8時許起，十號颶風信號生效，吐露港的最高水位預計接近午夜時，將升至海圖基準面以上約6米左右，比正常潮位增加約4米，最高水位可能達歷史紀錄，有可能高出1962年溫黛襲港期間，吐露港的潮水高度達海圖基準面以上5.4米。



其中城門河等低窪地區極受水浸威脅，於今早潮漲時，河水已一度淹蓋單車徑，至傍晚漲退水位回落。惟晚上11時將再次漲潮，河上已出現湧浪，拍打岸邊。記者於晚上８時許在現場目測，45分鐘內水位高度上升了0.6米，速度驚人。



記者分別在現場目測，城門河旁的渠務署設置的河水警報系統。傍晚6時許，潮水高度為1.38米。晚上8時半，電子屏幕顯示潮水高度為2.08米。至9時15分，潮水高度已上升至2.66米，45分鐘內上升近0.6米。此刻，颱風蘇拉距離香港東南約40公里，帶來狂風暴雨，河旁捲起湧浪，拍打岸邊。

有情侶馮先生及周小姐到岸邊追風。（鄧海興攝 ）

有情侶周先生及劉小姐冒著猛烈風雨，到河旁「追風」親睹漲潮巨浪，惟到場後發現水位急劇上漲，進退兩難，於是打消念頭趕回家，兩人表示「仲勁過山竹！真喺好危險，而家咁嘅環境要返屋企！」。

另一對情侶馮先生及周小姐亦到場追風，近日搬到沙田，得知城門河水位會上漲，故到場追風，「真係望一眼」，認為蘇拉威力對比上午時強勁得多。