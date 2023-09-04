葵涌石籬邨斜坡塌牆砸唐狗　愛協：半身癱瘓已安樂死免其痛苦

葵涌石籬（二）邨石華樓昨早（3日）有斜坡擋土牆塌下砸中一隻成年雄性唐狗，牠一度被困，由途人救出，其後由愛協帶走檢查。至今日（4日）愛協表示，懷疑受傷唐狗曾從高處墮下，以致脊骨斷裂及神經線受損，下半身已癱瘓；經多番救治後，情況亦無改善，獸醫團隊決定將其安樂死，免去其不必要的折磨。



愛協稱，狗隻自昨天留醫其間，愛協獸醫為他提供緊急治療、止痛及詳細檢查，並懷疑狗隻曾從高處墮下以致脊骨斷裂及神經線受損，下半身已癱瘓，未來可以自行站立及自理的機會微乎其微。脊骨的創傷為狗隻帶來無比痛楚。愛協獸醫已為他注射了多次特效消炎止痛劑，可是情況並沒有改善，狗隻受到的痛楚更越來越強烈。

事發後亦收到熱心市民表示希望領養並醫治此狗隻，愛協十分感謝這些有心人。可是，愛協團隊認為狗隻的傷勢非常嚴重，恐怕拖延下去只會為他帶來更多不必要的折磨。愛協獸醫團隊基於人道理由並以動物福利為最終依歸而作出沉重的決定，今天下午已將他安樂死，希望免去他的痛苦，並十分感謝所有關心此狗狗的有心人。

事發昨日（3日）上午8時26分，葵涌石籬（二）邨石華樓，一個斜坡擋土牆跌下砸中一隻唐狗，唐狗一度被困，及後經由途人幫忙救出。愛護動物協會及警方接報到場時，唐狗已由途人救出。經初步檢查，唐狗身上有狗帶，估計有狗主飼養。愛協相信該唐狗是在餵食期間被忽然倒下的擋土牆砸中。