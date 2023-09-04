跨部門中區反罪惡行動　拘10男女涉販毒　發11張違例吸煙告票

警方表示，暑假長假期有大小不同的消遣活動在中區娛樂場所一帶舉行。中區警區除在活動舉辦地點進行人群管制，亦於附近一帶進行代號「匯流」的反罪惡行動，行動旨在保護青少年、打擊包括毒品濫藥在內等非法活動，以及警告區內酒吧及商鋪不得售賣或供應酒類商品予18歲以下人士。警方在高風險的地點進行高姿態的巡邏及情報主導的執法行動，以打擊相關的非法活動。



行動期間，警員以情報主導的方式，在中區警區偵破共8宗與毒品相關的案件，並拘捕8男2女，年齡介乎22至55歲，涉嫌「販毒」及「藏毒」。此外，衛生署人員亦於行動中發現有人於法定禁止吸煙區吸煙，並發出共11張定額罰款（吸煙罪行）通知書予違例人士。



中區警區亦邀請中西區撲滅罪行委員會及中區少年警訊義工，於區內娛樂場所協助進行宣傳教育，藉此提醒青少年消遣歡聚時保護自己，遠離毒品、免受引誘。與此同時，中區警區亦聯同衛生署進行跨部門的查牌行動。行動當中，人員共發現8名年齡介乎16至17歲的青少年於酒吧內逗留。經警方調查後，未有證據證明任何人向青少年售賣或供應酒類商品，而該8名青少年亦在調查後獲放行。

警方一向致力打擊毒品及與青少年相關的罪行，並會於日後的長假期，繼續進行代號「匯流」的行動。警方呼籲青少年外出娛樂時要時刻保持警覺，切勿接觸毒品。家長亦應提防子女被不法分子利用進行非法行為。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，販運危險藥物最高刑罰為終身監禁及罰款5百萬元。