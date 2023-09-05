長沙灣麻雀館遭30惡煞搗亂　警拘5黑漢料涉過千萬元黑幫收數活動

長沙灣青山道223號一間麻雀館，昨午（4日）疑因債務問題遭逾30名大漢「踩場」。深水埗警區刑事部總督察謝于毅今日（5日）表示，相信事件與近日黑社會收數事件有關，警方已鎖定涉事者資料，並於昨晚展開拘捕行動，以涉嫌非法集結及刑事毀壞拘捕5名有黑社會背景的男子（32至46歲）。據了解，案中所涉債務金額達過千萬。一連串掃蕩行動中，警方亦破獲賭檔及毒窟，另拘7人。



其中一名涉嫌長沙灣麻雀館非法集結及刑事毀壞案的被捕男子，由警員押返旺角住所蒐證。（梁偉權攝）

事發在昨午約1時半，逾30名大漢闖入青山道223號的麻雀館，謝于毅表示，閉路電視片段顯示該批男子進入麻雀館後，曾干擾客人及打爛家具，並在店內逗留數分鐘後離去。其中一名被捕男子今午由警員押返旺角的住所蒐證。

▼9月4日長沙灣麻雀館遭「踩場」情況▼



+ 2

西九龍總區反三合會行動組總督察許仲恒強調，警方高度關注有關案件，為打擊黑社會氣燄，西九龍總區刑事部聯同西九龍4個警區及機動部隊人員，由昨日起一連三日動員逾百人行動，昨晚已巡多間娛樂場所，並突擊搜查包括兩個住宅單位在內的多個處所，破獲3個非法賭檔及一個毒窟。連同涉及長沙灣麻雀館非法集結及刑毀案的5人，警方合共已拘捕9男3女（29至67歲），罪名包括經營賭博場所及在賭博場所內賭博等，當中部分人有黑社會背景。警方行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

▼9月4日警方巡查深水埗一帶娛樂場所情況▼



+ 3

警方重申，打擊三合會活動一直是警務處處長首要行動項目之一。警方會繼續以情報為主導的行動，全力打擊有關三合會活動及其收入來源。