灣仔露宿者被指屢竊報紙檔　遭棍毆一度昏迷　施襲檔主換衫後逃去

灣仔今日（ 5日）發生傷人案。傍晚6時許，港灣道23號鷹君中心，據報一名露宿者懷疑從天橋底一 報紙檔盜竊，檔主揭發事件，怒極以腳踩頭，並取曲棍球棍施襲。露宿者頭部受傷，血流披面，陷入昏迷，由救護車送往瑪麗醫院，幸搶救後回復清醒。檔主施襲後一度逃去，未幾換衫折返，但在警員抵達時再成功逃脫。警方正追緝他歸案。



一名露宿者懷疑從報檔偷竊，被檔主用棍施襲至昏迷。 （陳浩然攝）

血案地點為鷹君中心地下一間食肆對開，距離涉事報紙檔約20米。現場消息指，一名年約60多歲的露宿者當時坐在垃圾桶旁，報紙檔男檔主向他拳打腳踼施襲，期間用腳踩其頭部。有目擊者見狀上前調停，男檔主則解釋，露宿者經常屢次從檔口盜竊。

目擊者表示，曾向檔主勸解「偷你嘢咪報警囉，你打死佢咩！」但出手制止無果，檔主更暴怒發狂，折返報紙檔從櫃內取出一枝約1米長曲棍球棍狂毆該名露宿者 。目擊者慌忙喝止「你再打佢死㗎喇！」傷者當時已失去知覺躺在地上，顎骨左耳位置血流披面。

報紙檔主其後往會展站公廁方向逃去，救護車期間趕到將傷者抬上救護車。未幾，檔主更換一件淺藍色衣服，重回現場詢問目擊者傷者位置，結果警察剛好抵達，於是目擊者立即通知警方追截，最終檔主拔足狂奔，成功逃去。警方現正追緝一名年約30至40歲男子。