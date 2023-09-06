六旬財務總監誤墮騙局　遭訛稱UBS投資經理行騙　慘失$1,540萬

一名具豐富股票投資經驗的財務總監，慘墮投資騙案，誤信自稱瑞士聯合銀行（UBS）投資經理的騙徒，先後48次將款項存入對方戶口，直至要求在虛假投資網站提取資金被拒始知被騙，涉及款項高達1,540萬元。



男事主60歲，報稱財務總監，活躍股壇，有超過10年投資股票的經驗。據稱，今年5月中旬，事主在Facebook見到騙徒發佈介紹內地股市投資的帖子，感到興趣，於是留下聯絡方式；對方隨後透過Facebook Messenger（聊天室）聯繫事主，稍後雙方再轉到Whatsapp聊天，交換投資心得。

騙徒自稱是瑞士聯合銀行（UBS）的投資經理，於7月2日向事主表示有內地獨家股市消息，引誘投資，並指示事主下載了一個名為「UBS北向對接通」的欺詐應用程序，並註冊帳戶。

事主於7月2日至8月23日期間，曾分48次將港幣15,567,137元轉入23個本地銀行賬戶。事主曾於7月透過銀行戶口獲取共16萬元的「利潤」，惟當事主要求從網站提取資金，客服人員指示支付200萬元行政費用，他拒絕後便與騙徒失去聯絡，驚覺受騙，致電報警求助；案件中他共損失1,540多萬元。