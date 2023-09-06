太和邨兩屍命案｜不滿無法繼承亡母$300萬公屋　墮樓男涉殺外甥女

屬租置計劃屋邨的大埔太和邨今日（6日）發生兩死命案。64歲姓羅男子疑不滿49歲外甥女羅寶儀獨自繼承亡母的已購置公屋單位，兩人就業權分配爭執，最終動殺機釀成命案。



據悉，案發亨和樓單位為已出售公屋單位，實用面積達348平方呎。2010年，單位由男死者母親以105萬元在自由市場以補地價方式購入，單位沒有按揭，目前已升值至約300萬元。據悉，2021年男死者母親過世，原本遺囑指明由兒子（即男死者）及孫女（即女死者）繼承，後來最終改由孫女獨自繼承，詎料成為命案導火線。



窗戶上留有疑是血迹。（羅敏妍攝）

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大埔太和邨亨和樓屬房委會轄下可供購買的租置計劃屋邨，為出售公屋單位。案發今早9時許，有街坊發現一名男子倒卧亨和樓平台，懷疑從高處墮下。警方及後登上樓層調查，並在涉案單位睡房床上，發現一名女性屍體。

據悉，女死者雙手被膠紙束綁，頭部及頸部均有利器所創的傷痕，而地上有一大灘血跡。警方於現場尋獲一盤燒過的炭及一把剪刀，相信與案有關，女死者死因有待法醫檢驗。

消息指，男死者昨日（5日）晚上10時曾抵達上址單位，與女死者發生爭執。有鄰居於凌晨時分聽到單位傳出尖叫聲。現場所見，事單位窗戶染有紅色，疑為兩個血掌印。政府化驗所人員及法醫到場，警員在平台及梯間調查。