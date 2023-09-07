海關搗荃灣工廈私煙倉拘兩男　檢值6000萬元貨

香港海關昨日（7日）搗破荃灣一個大型私煙倉庫，檢獲共約1,620萬支未完稅香煙，市值約6,000萬元，應課稅值約4,100萬元，並拘捕兩名男子。兩名相信為集團骨幹成員的男子已被落案起訴「處理應課稅品條例適用的貨品」罪，案件將於明日（8日）上午西九龍裁判法院提堂。



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海關稅收罪案調查科高級調查主任林威杰講述案情，海關人員經過深入調查鎖定一個活躍於荃灣區的私煙集團，該集團會利用工廈單位儲存大量私煙，並在深夜或凌晨時段進行分銷活動。9月6日凌晨，海關人員突擊搜查一個位於荃灣橫龍街的工廈單位，在單位內檢獲共約1,620萬支未完稅香煙，並拘捕兩名正在單位內搬運私煙的男子，年齡分別39歲及54歲。

海關發現，私煙集團選擇在深夜或凌晨時段犯案，誤以為海關人員會因此而放鬆警惕。另外，海關檢獲的私煙包裝手法精細，包括以不同圖案及大小的紙皮箱重新包裝，以偽裝成普通貨物方便在市內運送，以圖減低被偵查的機會。海關會繼續調查私煙的來源及去向，不排除有更多人被捕。

兩名相信為集團骨幹成員的男子已被落案起訴「處理應課稅品條例適用的貨品」罪，案件將於明日上午西九龍裁判法院提堂。海關會繼續加強源頭堵截，並透過針對儲存及分銷販賣等多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。

走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經 定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。