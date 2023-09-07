彈票黨騙徒買賣平台搵獵物　相約咖啡店交收　呃走37萬元名錶

「彈票黨」又再出沒，有騙徒近期在網上買賣平台接觸賣名錶的賣家，並相約在咖啡店交收，然後將偽造的過數記錄傳予受害人，令受害人以為已經收取款項，藉此騙取總值37萬元的手錶。警方經調查後，拘捕一名40歲男子，相信他是集團的骨幹成員。



油尖警區刑事調查隊第七隊案件主管偵緝督察崔炳熙交代案情。（馬耀文攝）

油尖警區刑事調查隊第七隊案件主管偵緝督察崔炳熙交代案情，指油尖警區於今年6月至8月接獲多名介乎30至46歲的受害人求助，指他們在上述月份在買賣平台銷售名貴手錶，而騙徒透過平台聯絡受害人，並相約在區內不同的咖啡店交收。雙方見面時，騙徒會發送過數記錄騙取受害人信任進行交收，當受害人發現彈票時，騙徒已經失聯。多名受害人損失的手錶，總值約37萬元。

油尖警區刑事部經分析，相信犯罪集團先開設大量電話卡、交易平台帳戶及準備支票簿，然後假扮買家在網上二手買賣平台接觸賣名貴手錶的賣家。騙徒商討價錢後，便安排面對面交收，從而增加信任感。雙方見面時，騙徒將偽造的過數記錄透過電話發送予受害人，然後再將空頭支票存入受害人戶口，令受害人誤以為收到現金轉帳，亦即俗稱的「彈票黨」行為。

油尖警區刑事部經調查後，成功鎖定一名騙徒。油尖警區情報組於9月6日進行一個以情報主導的反詐騙拘捕行動，成功在尖沙咀一間咖啡店內拘捕40歲本地男子，相信他是集團的骨幹成員，平時負責與受害人進行交收。被捕人現正被扣留調查。案件仍在調查中，不排除會有再進一步拘捕行動。

警方呼籲市民應在交易前，再三確認戶口的可用結餘是有所增加，核實交易後才完成交收，或者要求買家用現金交收。 如發現交易有可疑，可使用警方防騙視伏器輸入可疑人士的戶口資料自行評估風險，如果懷疑收騙可報警或者打「防騙易18222」熱線查詢。