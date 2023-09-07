荃灣情侶吵大鑊　男友連日高空擲物掟足一個鐘　警上門拘紋身漢

荃灣發生高空墮物案。據了解，大窩口油麻磡路63號昇栢山，連日來有人將雜物高處扔下，據悉今日（7日）更連續扔了一小時，更有清潔用品擊穿低層平台簷蓬，打中一名女住戶的頭部。警方接報到場，發現地下雜物遍佈一地，「洗樓」調查後在40多樓一個單位拘捕一名30歲男子。



男住户被帶走調查。（林振華攝）

消息稱，被扔下來的雜物當中，有一張介紹大型美容儀器「皮秒激光機」的單張，而警員根據單張內容，到上址「洗樓」搜查，及後於涉案單位內發現相關的大型美容儀器，揭發單位內男住戶為「擲物狂徒」，被警方拘捕帶署。

據了解，涉事男子於酒吧工作，跟任職美容師的女朋友疑因感情問題爭執，女友奪門而出，隨後男子將家中的筷子、衣物、清潔用品、皮光機說明書等雜物，不斷扔落街作發洩，更打穿低層單位簷蓬傷及其他住戶。警方於8月27日已曾接獲報案，今天再度故技重施，軍裝人員接報到場時，因現場下傾盆大雨，未能鎖定涉案單位，狂徒更持續「掟足一粒鐘」，荃灣警區刑事調查隊接手調查，上門「洗樓」後成功拉人。現場可見，雜物包括一些膠樽、膠袋等。

警方於晚上近7時接獲報案，指上址一名黃姓（57歲）女住戶被一個從高處墜下的水樽擊中頭部，受傷送往仁濟醫院。警方到場後，拘捕一名姓莫（30歲）男子。