內地僱扒手盜信用卡購物　涉款$52萬　犯罪集團7人被捕包括兩骨幹

元朗警區刑事部今年8月中起接獲3名市民報案，指在元朗一帶被扒手盜去隨身財物，包括銀包、現金、銀行卡等，當中被盜去的信用卡懷疑再被人用作購物，損失財物價值共約9萬元。警方經翻查大量閉路電視及收集情報後，鎖定一個活躍於全港多區的扒竊集團，相信他們涉及另外5宗在上水、尖沙咀、柴灣及東涌發生的同類型案件，合共8宗案件的損失共達52萬元。警方前日（6日）展開行動，拘捕7名男子，包括一名持雙程證內地漢，其中4人已被檢控，周六（9日）上午於屯門裁判法院提堂。案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。



警方調查發現，該集團專門在內地招募扒手，盜去受害人信用卡後，轉交同黨到商店購買電子產品、藥物及現金券等。行動中被捕的當中包括集團兩名骨幹成員，全部7名被捕人涉嫌「扒竊」、「串謀扒竊」及「以欺騙手段獲得財產」，警方並檢獲他們犯案時所穿著的衣物。

警方呼籲市民要時刻提高警覺，在人多的地方應好好保管自己的財物，並將隨身物品的拉鍊拉好。另外，「盜竊」及「以欺騙手段獲得財產」屬嚴重罪行，一經定罪可被判處10年監禁，市民切勿以身試法。