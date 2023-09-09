黑雨水浸｜石澳三村停水斷網　居民苦不堪言﹕雨災比颱風影響更大

本港經歷世紀暴雨，全港多區受災情影響，多處有嚴重水浸及山泥傾瀉。其中唯一通往石澳村、鶴咀村及大浪灣村的石澳道因路陷及塌樹而損毀，以致村民無法出入。《香港01》記者在傍晚步行及依靠熱心村民的順風車，成功到達石澳村了解，可見保安局局長鄧炳強等官員經水路到村內巡視。有村民向記者形容，雨災比颱風影響更加大，三條村斷網接近18小時，甚至出現暫停供水，預料接近4千人受影響。不少村民選擇留守，欲到市區補給物資，然而政府船隻只接送村民出外，如要往返則依靠其他村民的漁船。



政府於晚上最新公布指，預計今晚9時可重開一條行車線讓輕型車輛通過，打通道路連接；現場人員會繼續搶修工程，力求經測試安全後，在明早6時讓單層巴士也能行駛，讓居民可進出石澳。



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在黑雨的第二天下午，與太太居住的村民陳先生赫然發現手機無網絡訊號，跟外界失去聯絡。雨災過後甚至出現爆水管，家裡暫停供水，形容「苦況苦不堪言」。幸而居民協會協助聯絡區議員政府部門及區議員，並安排消防船接載居民到社區會堂暫避。

他指自己亦會乘船到市區，補給糧食，「黑雨咁突然，所有人都冇話特別預備咩糧食，都係琴日同今日頂埋呢兩日。」

他指出，很多村民擔心星期一無法上學及上班，加上斷網的緣故，他們亦無法使用流動裝置工作，也無法公司交代告假。他預計約3至4千人受影響，又指未知何時才能通車，希望政府部門盡快幫助。

運輸及物流局局長林世雄到石澳道塌山泥現場視察。（梁偉權攝）

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村民鄧先生憶述，首日黑雨他乘車回家時一直下着滂沱大雨，原本打算等一會兒才下車，惟雨勢未見減弱，落車時已經出現水浸，水位高至腳眼。翌日起床後知道黑雨仍未解除，直至下午1時便發現斷網，只在特別地方有微量訊號，只能傳送文字訊息，亦未能下載無法語音訊息。他形容雨災比颱風影響更加大，村民斷網接近18小時。

封村的情況下，居民互相幫助，給糧食予有需要的村民，亦協助其他人報平安。他憶述，昨日已經村民有船接載村民來往，直至今日政府派船接送市民出市區，然而政府船隻只接送村民出外，如要往返則依靠其他村民的漁船。

他指，今次是有史以來第一次被封鎖超過一天，有巴士司機自前天駛入村後，仍然被困在內。

今早當局終安排一輛挖泥車來開路。大批村民為盡快開通道路，亦自發帶鐵鏟協助清路。（讀者提供）