銅鑼灣3警追截可疑男　其中2警先後跌倒　43歲泰籍藏毒男終落網

銅鑼灣發生藏毒案。3名警員昨日（9日）在登龍街發現一名可疑泰籍男子，於是上前截查，對方拒絕合作，推開警員後立即逃跑，其中一名軍裝警員一度向前跌倒，隨即起身繼續追截對方，短裙少女和其他途人見狀立即讓路，警員最終在霎東街制服該名男子，在其身上檢獲小量懷疑冰毒，以涉嫌干犯4項罪名作出拘捕，事件中，3名警員受輕傷送院，部份追截過程被「車cam」拍下，上載至社交媒體。



涉事「車cam」影片可見，現場是銅鑼灣登龍街近堅拿道東，事發昨日（9日）下午5時許，原本有一名黑裙少女在私家車前方位置拍攝雪糕「打卡」，但少女突然抬頭，見到情況有異，立即走開，此時「車cam」畫面稍微搖晃，相信私家車被人撞到，兩名軍裝和便衣警員從鏡頭右下角撲出，試圖截停一名極力反抗的黑褸男子，其中一名警員更因而仆倒在地，但黑褸男暫時成功擺脫，沿堅拿道東逃跑。

近乎同一時間，另一名軍裝警員追至，突然向前跌倒，隨即起身，和其他同袍合力追截黑褸男，影片便結束。

警方表示，昨午5時48分，港島總區衝鋒隊人員在登龍街2號進行反罪惡巡邏期間，發現一名男子形跡可疑，遂上前截查。其間男子懷疑拒絕合作，並推開警員，逃走期間撞到停泊在上址的私家車，警員其後在霎東街11號制服對方，並在他身上檢獲小量懷疑冰毒。

經初步調查後，該名43歲男子涉嫌藏毒、藏有工具可作吸食用途、襲擊警務人員及阻礙警務人員執行職務被捕，現正被扣留調查，案件交由灣仔警區刑事調查隊第八隊跟進。事件中，兩名男警務人員手腳受傷，一名女警務人員頸部受傷，清醒送院治理。

據了解，被捕泰籍男子持泰國護照來港，案發時持有0.6克懷疑冰毒，價值仍在點算中。