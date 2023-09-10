多部門舉辦西貢將軍澳防騙雙週　逾600人合力宣傳防騙意識

警方表示，2023年全港上半年詐騙案，較去年同期上升52.1%，涉款達26.9億元。雖然其後升幅有放緩跡象，但很多市民對防騙意識仍然不足。有見及此，西貢區區議會、西貢區撲滅罪行委員會、坑口鄉事委員會、西貢區民政事務處及警務處，一連兩周（10日至24日）在將軍澳及西貢鄉郊，聯合舉辦一個名為「西貢區防騙雙週」的大規模防騙宣傳教育活動計劃，得到區內多間屋苑及商場物業管理公司、銀行業、飲食業、港鐵及小巴等機構合作及支持，亦得到區內逾60個不同的社區組織和團體協作及支持，藉此提高大眾預防受騙的意識。



防騙雙週活動計劃分為三大部份，首先9月10日在將軍澳單車館舉行名為「防騙雙週誓師典禮」。主禮嘉賓包括西貢區區議會主席 周賢明、香港警務處行動處處長陳東、西貢區撲滅罪行委員會主席吳仕福、香港警務處東九龍總區指揮官羅越榮、西貢民政事務專員曾俊文、坑口鄉事委員會主席 劉啟康等。活動有超過來自60個機構及團體、逾600人參與。之後各參加者分為六大隊，出發到將軍澳及西貢區不同地方作防騙宣傳及教育工作，將防騙意識帶給每一位居民。

在雙週期間，警方將會每日聯同西貢區撲滅罪行委員會成員及地區組織，在區內多個不同地點，包括屋苑、商場及地鐵站等人流多的地方宣傳及舉辦講座工作，令大眾對預防騙案的意識有更深刻的印象。

此防騙雙週運動最後將於9月24日下午，在將軍澳區內舉辦名為「將軍澳全城防騙跑」的健康活動，已有超過200位區內人士報名參與，從將軍澳多個不同地方起步慢跑至海濱公園，藉此令更多市民參與防騙工作，務求達至全區一起「預防騙子•由你開始」的精神。