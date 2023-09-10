港島總區開通抖音官方帳號　以輕鬆有趣短片說好警察故事

由港島總區防止罪案辦公室主辦的「港島無人機足球大賽暨總區抖音帳號開展禮」今日（10日）舉行。警務處處長蕭澤頤致詞時表示，希望與青少年一同建立正確的價值觀，透過活動獲得啟發，或者長大後加入警隊，保護市民生命及財產安全。另外，港島總區的抖音官方帳號亦已開通，將以輕鬆、有趣味的短片形式，在各大範疇說好警察故事。



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蕭澤頤指，自港島無人機足球訓練計劃於今年5月推行以來，吸引超過200名青少年參加。計劃以少年警訊新獎勵計劃的IDEAS當中的I （Innovation—創新思維）的概念，透過新興電子運動鼓勵青少年參與，並提升參加者對無人機法例、警務工作上的應用及預防網上罪行的認知。

香港消防處及警務處水警總區，亦有到場擺設攤位講解警方如何運用無人機在偏僻的島嶼和海面範圍協助搜救。消防處的代表亦介紹無人機如何於大型火災或事故現場作高空視察，制定滅火或救援策略。

蕭澤頤鼓勵場青少年繼續支持及多參加少訊活動，一起成長，並一同提高領導才能及確立正確價值觀，亦期望各位青少年朋友對警務工作有更多了解，透過活動獲得啟發，長大後加入成為警隊，保護市民生命及財產安全。

另外，港島總區抖音帳號亦於今日成立，港島總區抖音將會以輕鬆，有趣味的短片形式，在各大範疇說好警察故事。警隊亦會繼續善用已開通的社交平台，如facebook (2015)、Instagram(2016)、微博(2019)、Twitter(2019)、微信WeChat（2022）、小紅書(2023)，向香港、內地以及海外不同的群組，介紹香港警察，傳遞警隊資訊。