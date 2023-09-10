海關連破兩宗行李藏毒案檢$250萬毒品　兩名抵港男旅客被捕

香港海關昨日和今日（9及10日）在香港國際機場偵破兩宗行李藏毒案，拘捕兩名抵港男旅客，檢獲約1.5公斤懷疑可卡因及5.3公斤懷疑大麻花，估計市值共約250萬元。



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首宗案件涉及一名53歲報稱來港做生意的男旅客，他昨日（9日）從塞拉利昂自由城經土耳其伊斯坦堡飛抵本港。海關人員替他清關時，透過X光機發現其寄艙行李內的5件衣服、1個手袋和1個電腦袋內，有重新縫合的夾層暗格，並藏有該批懷疑可卡因，遂將他拘捕。他將被控以一項販運危險藥物罪，明日（11日）在西九龍裁判法院提堂。

另一宗案件涉及一名23歲報稱學生的男旅客，他今早從泰國清邁飛抵本港，報稱來港僅一日。但海關人員替他清關時，發現行李異常沉重，其後在其寄艙行李的18個蛋糕、曲奇、著片、茶包等的完好食品包裝內，發現共22包懷疑大麻花，遂將他拘捕。

海關提醒，根據《危險藥物條例》，大麻、四氫大麻酚及大麻二酚屬定明的危險藥物，除非符合《條例》的相關要求，否則進口含有大麻、四氫大麻酚或大麻二酚的產品（包括食品或飲料）一律被禁止。市民須留意有關產品的包裝標示，以免誤墮法網。

同時，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線2545-6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑販毒活動。