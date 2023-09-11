廣東道錶行劫案｜推銷員逃入鄰店求助　藥房職員：有少少驚！

尖沙咀廣東道16號一間錶行，今午（11日）發生行劫案，遭3至4名戴口罩的非華裔男子持刀槌行劫，掠走多隻手錶等貨物，總值約500萬元。毗鄰藥房的職員目擊案發情況，指匪徒行劫歷時不足兩分鐘，當時錶行警鐘響聲大作，推銷員逃到藥房求助及要求幫忙報警，惟警員在近10分鐘後始到場，職員：「會有少少驚囉！」」



尖沙咀廣東道一錶行遭多名匪徒持刀槌行劫，相鄰藥房的店員黃小姐憶述事發情況。（朱永倫攝）

藥房職員黃小姐表示，遇劫錶行僅開業數月，事發時她聽到錶行的警鐘「已經響得好大聲㗎喇！」她望出店外，已看見穿深色衣服的蒙面賊人登上一輛七人車逃走。錶行推銷員則拿着一個錶行的袋跑入藥房，大叫「搶嘢呀！幫我哋報警！」黃小姐形容推銷員「可能佢都嚇親喇！」

被問到案發後警員是否很快到場，黃小姐認為「唔係好快，都差唔多10分鐘」。她又說自己過往未遇過同類事件，「即刻都唔知咩反應」，但因見到現場有刀，故「會有少少驚囉」。

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案發在今午約3時48分，警方接獲多人報案，指尖沙咀廣東道16號一4錶行，遭3至4名南亞裔劫匪持刀及槌行劫，掠去總值約500萬元的手錶等貨物，之後登上一輛七人車逃去。事件中，一名年約40多歲女職員手指擦傷。警方趕至現場調查，正追捕疑匪。

據了解，被劫走的包括勞力士等名錶，店門地面亦遺下兩隻手錶，據悉分別約值10萬元和4萬元；另有一個價值約6,300元LV袋的價錢牌跌在地上。有探員進入錶行調查並檢走涉案的槌和刀，另有警員在附近大廈查看閉路電視錄影，追尋劫匪身影。