深水埗六旬婦尼龍袋運私煙被截　揭同區大廈闢倉庫　檢$274萬私煙

海關昨日（11日）下午在深水埗進行反私煙行動，於長沙灣道截查一名60歲無業女子，並在其手持的尼龍袋內檢獲小量懷疑私煙，遂把該名女子拘捕，並押解她到附近大廈的一個單位進行搜查。海關人員在單位內檢獲約73萬支懷疑私煙及約7千支懷疑另類吸煙產品，成功搗破一個懷疑私煙貯存倉庫。



其後，海關人員再在女子將軍澳的住所，檢獲約1萬支懷疑私煙。海關相信，涉案倉庫用作供應私煙予深水埗區的居民。檢獲的私煙市值約274萬元，應課稅值約185萬元。被捕女子現正保釋候查。案件仍在調查中。海關會繼續追查私煙的來源及去向，不排除會有更多人被捕。



海關亦會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對貯存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。海關強調，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。