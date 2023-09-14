警主辦網絡警政國際論壇踏入第二日　圍繞兩主題討論交流

為期三天的網絡警政國際論壇昨日（13日）在香港開幕，今日踏入第二日，論壇圍繞「智慧城市維護基建網安」和「連繫世界構建可靠通訊」兩大主題進行討論並交流意見。而在議程結束後，大會安排導賞團帶領來賓到香港故宮博物館參觀，了解中華文化、藝術和歷史，促進各方於不同範疇的交流。



網絡警政國際論壇由香港警務處主辦，旨在探討科技迅速發展為未來警務工作帶來的機遇和挑戰。政務司司長陳國基在開幕典禮致辭時表示，面對的網絡風險亦愈益增加，網絡安全威脅和網絡罪案均備受大眾和企業的高度關注。因此，本港乃至世界各地的執法機關已將加強網絡安全視為工作重點之一。全球執法機關攜手並肩，打擊跨境網絡罪案以及促進經驗交流，同樣重要。

論壇吸引來自全球約40個國家和地區（包括內地、澳門和香港），超過100多名執法機關的高層領導，以及來自通訊、金融、創新科技及網絡安全業界的專家、學者參與。論壇提供機會，讓他們分享科技發展對警政帶來的影響，以促進各地執法機構的緊密合作。 論壇的重點亦包括執法機關和私營機構之間在國際和地方層面的協作、情報交流以及知識分享。