核廢水│入口商斥食環署歎慢板　指日本海鮮抵港逾12小時未檢驗

自上月底港府頒佈命令，指來自日本10個都縣的水產品進口本港時，均須由食環署人員進行檢測後，本港不少日本食品入口商及供應商均受影響。不過，為保障市民安全，亦只好依當局指令照辦。然而，有日本食品入口商表示，由命令生效後，每次出貨的檢測時間約1個半小時，但昨日（14日）上午的貨物，部份由上午11時擺在機場貨場內，直至今日（15日）凌晨，仍然未能進行檢測。由於貨場為常溫，入口商擔心海鮮等食物會變壞，認為食環署應增加人手應對。現場有不少貨車司機鼓譟：「問食環、問食安中心，無人知，淨係一個字，叫你『等』!」



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根據食物環境衛生署發出的新聞稿指，食環署署長最新發出的《食物安全命令》（《命令》），凡源自日本東京、福島、茨城、宮城、千葉、群馬、栃木、新潟、長野和埼玉十個都／縣，並在2023年8月24日或之後收穫、製造、加工或包裝的活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻，一律禁止輸入香港和在香港境內供應。至於其他未有被禁止輸入香港的日本水產品、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻，食安中心亦會全面進行輻射水平測試，在確認相關產品沒有超出輻射水平的情況下，才放行於市場供應。

稿內亦指出，「根據目前的觀察，大部分日本進口水產食品的檢測時間跟以往大致相若，大都可在1小時左右完成，而連同檢測在内的整體清關時間，一般亦可於3至4小時內完成。」

有日本食品入口商表示，自新法令出台之後，即使政府對他們沒有作出補償之類，但因要令市民食得放心及安全，故仍相當配合檢測輻射。據該入口商負責人所指，新法令後每次有新貨從飛機運抵本港，大約須額外多花1個半小時，以配合食環署人員檢測。然而，昨日有不少入口商，其貨物自昨晨11時左右抵港後，放置在機場貨場的地面，直至今日凌晨仍然未能進行檢測。

今日凌晨2時半左右，貨場內仍有十多輛不同入口商的貨車在等候，有數十板包括日本海鮮的貨物，仍未進行檢測，不少貨車司機鼓譟：「問食環、問食安中心，無人知，淨係一個字，叫你『等』!」

有入口商負責人指，幾十板海鮮放在沒有冷凍的貨場地面等候，雖然有發泡膠保溫，但在香港的濕熱環境，放置十幾小時，恐防會變壞。而且不少客戶會在半夜取貨，待早上開賣，現時所有貨均遲滯，難以向客戶交待。他斥食環署「無安排、無管理、無人手」，希望署方能夠正視，加強人手應對。

《香港01》正向食物環境衛生署查詢相關事件。