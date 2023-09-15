大埔今年首八個月錄800竊案　警兩周拘34人涉款$60萬　最細僅15歲

大埔警區今年頭8個月錄得約800宗竊案，比上年同期飆升百分之50。有見及此，警方針對區內發生的盜竊罪行，在8月28日至9月14日期間展開為期兩星期的「轉冠」行動，共拘捕34人，年齡介乎15至84歲，涉款超過港幣60萬元。



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大埔警區情報組偵緝督察姬舜文指，今年1月至8月期間，大埔警區一共錄得約800宗盜竊案件，佔整體罪案百分之20。當中分類最多為店舖盜竊，其餘為雜項盜竊案件，例如在健身室、櫃員機等地點看見有人遺留財物便順手牽羊、盜取他人八達通或信用咭等。所有被捕人自行犯案，而非集團式。

大埔警區刑事部經深入調查及翻查閉路電視片段，在為期兩星期執法行動中，拘捕34人，涉33宗盜竊案，贓款金額超過60萬元。被捕人士年齡介乎15至84歲，分別報稱職業為無業、退休人士、學生、保安員、文員。大部分被捕人為香港人，只有1人為內地人。

據了解，今年頭8個月錄得的竊案數目，比上年同期飆升百分之50。大部份被捕人士因一時貪心而偷取店舖內財物、或看見有人遺留財物便順手牽羊。其中一宗案件涉及24萬元贓款，女疑犯偷取男受害人的銀包和現金後，再用提款卡在銀行轉帳。據悉，二人認識對方。

警方呼籲市民，尤其是青少年，不要因一時貪心偷取他人財物。警方又呼籲大眾小心保管財物，並鼓勵商戶增設保護措施，例如增設高清閉路電視或防盜器。

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》及第210章《盜竊罪條例》，「猥褻侵犯」及「盜竊」罪，最高刑罰可判監禁10年。