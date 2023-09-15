入境處全港反黑工　一連四日拘13男女

入境處於一連四日（11至14日）在全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「曙光行動」及連同香港警務處執行的「風沙行動」。行動中，共拘捕10名懷疑非法勞工及3名涉嫌聘用非法勞工的僱主。



懷疑非法從事水貨活動的內地旅客及用作水貨用途的貨物。（入境處提供）

於「曙光行動」中，入境處特遣隊人員搜查了29個目標地點，包括車房、裝修中單位、餐廳、商場及排檔，共拘捕9名懷疑非法勞工及3名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為1男8女，年齡介乎29至52歲。當中2名女子持有不允許僱傭工作的擔保書（即「行街紙」）。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為3名男子，年齡介乎22至51歲。

此外，於「風沙行動」中，執法人員於上水新運路拘捕一名涉嫌非法從事水貨活動而違反逗留條件的內地女旅客，年齡為25歲。該批懷疑用作水貨用途的貨物主要為保健產品。

入境處一連四日（11至14日）在全港各區展開反非法勞工行動，共拘捕10名懷疑非法勞工及3名涉嫌聘用非法勞工的僱主。 （入境處提供）

入境處提醒，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰由原來的罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元和監禁10年，以反映有關罪行的嚴重性。而有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。