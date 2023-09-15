網絡警政國際論壇結束 蕭澤頤：期望與公私營機構緊密合作

一連三天的網絡警政國際論壇今日（15日）結束，超過100名來自39個司法管轄區執法機構的高層領導，以及來自世界各地通訊、金融、創新科技及網絡安全業界的專家和學者參與論壇，深入探討一系列與網絡警政相關的議題。論壇共進行5場主題演講和3個專題討論環節，分享及討論多個範疇，包括社交媒體的發展及不同地區的監管政策、創新科技發展及它們對警政帶來的機遇和挑戰、人工智能與智慧城市和警政，以及國家網絡安全策略等。



警務處處長蕭澤頤於閉幕禮表示，這次論壇為執法機關及與香港警方有共同理念的工作夥伴，包括來自銀行及通訊業界的持份者，提供了一個全新和理想的平台，以擴展網絡和建立互信。

他並強調本地及國際層面的公私營夥伴合作對應對全球新興網絡威脅尤其重要。他提到，展望未來，香港警方期望能看到公共和私營機構之間的更緊密合作。而全球的執法機關、政府部門以及科技業界的參與，是推動公私營合作夥伴關係的重要基石。這種夥伴關係不應僅限於本地，而更需要在國際層面推行，以有效打擊無邊界的網絡罪行及威脅。

他續指，為了使這些切實可行的想法付諸實踐，他代表香港警務處邀請大家一同為社會帶來變革，並灌輸集體防禦網絡威脅的新文化。警方決心繼續通過聯合執法行動打擊科技犯罪，並實施跨國網絡攻擊演習計劃，以加強長期打擊網絡威脅的集體準備。