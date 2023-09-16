認親認戚黨呃3長者「保釋金」　警拘3男子涉詐騙　其中兩人僅15歲

警方於過去兩天（14及15日）分別接獲3名年齡介乎77至87歲的本地男子報案，指早前接獲一名自稱為其家人的男子來電，聲稱自己因涉及刑事案件被警方拘捕，要求報案人支付約10至30萬元現金以作保釋，並相約事主在其家中或附近交收款項。惟其中兩名男子支付相關款項後與親人取得聯繫，懷疑受騙，遂報案；另一名男子則沒有損失。



灣仔警區刑事調查隊第6隊接手調查案件，並聯同跑馬地分區人員在灣仔區進行埋伏行動，拘捕一名15歲男童及一名51歲本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。警方經深入調查及翻查大量閉路電視後，昨日（九月十五日）在將軍澳區以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕另一名15歲男童。行動中，人員檢獲約8,500元現金及懷疑與案有關的6部手提電話。



其中一名被捕男童已被暫控兩項「以欺騙手段取得財產」罪；另一名被捕男童則已被暫控兩項「串謀以欺騙手段取得財產」罪，案件已於今日（16日）上午在東區裁判法院提堂；該名51歲被捕男子亦已被暫控一項「串謀以欺騙手段取得財產」罪，案件將於下周一（18日）上午在東區裁判法院提堂。

警方高度關注電話騙案，並有以下呼籲：

（1）任何人經電話自稱親友，指自己更換新電話號碼，並要求受害人借錢或匯款，均有可能為騙案；

（2）如有案件涉及保釋金，請巿民向有關警署核實，避免受騙；

（3）市民應主動關心親友，尤其是長者，與他們分享以上防騙訊息，避免他們成為受害者；

（4）市民如有任何懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢。

警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。另外，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬元及入獄14年。

警方呼籲青少年切勿因「賺快錢」而以身試法，家長、親友、老師亦要多關心青少年，如意識到他們有可疑行為或者可疑收入，一定要及早介入，即時向青年釐清事件因由，並尋求專業協助。警方亦提醒市民多加關心長者，以免他們墮入騙局。如有懷疑，即打警方24小時防騙易熱線18222，尋求專業建議。