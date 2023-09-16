警東九龍反黑拘201人　揭黑幫聘美女荷官吸客　TG標榜18歲靚女

警方展開一連兩日，代號為「飛簷」的反黑社會行動，以打擊其非法活動及堵截其收入來源，分別破獲40多間地下賭場、收數團伙、無牌酒吧等。行動共拘捕201人，分別為147男54女，年齡介乎14至78歲。據悉，一名黑幫頭目涉嫌利用持牌聯誼會作地下賭場，並進行清洗黑錢活動，現正被通緝。

另外，警方調查發現，黑幫在工廈設非法賭場，更會安排美女荷官，在社交媒體Telegram標榜「KOL荷官」、「18歲靚女」等字眼，吸引年青賭客。



東九龍總區刑事部高級警司鍾麗詒指，為配合「粵港澳三地聯合行動雷霆2023」，東九龍警區一連兩日展開代號為 「飛簷」（Swift Eaves）的情報主導行動，打擊活躍區內非法活動及堵截其收入來源。行動中，警方派出多名探員，滲入多間由黑幫開設的場所並搜集證據。

警方昨日起一連兩日展開拘捕行動，突擊搜查40多間場所及單位，包括遊戲機中心、非法賭博場所、無牌酒吧、及聯誼會。行動中拘捕201人，分別為147男54女，年齡介乎14至78歲。包括8名未成年、8名非華裔、及5名持雙程證人士，多名被捕人有三合會背景。

被捕罪名包括「販運毒品」、「串謀刑事毁壞」、「邀請他人成為三合會成員」、「經營非法賭博場所」、「在非法賭博場所賭博」、及「違反遊戲機中心牌照條件」。其中一名黑幫頭目涉嫌利用持牌聯誼會作地下賭場，並進行清洗黑錢活動，現正被通緝。

警方在行動中檢獲思疑是犯罪得益的56萬元現金、53部賭博工具，包括遊戲機、儲值機、讀卡器、及儲值卡，亦檢獲大量數簿及港幣135萬元籌碼。除了以上物品，警方亦檢獲非法收數電話、追數紙、紅油。由於黑幫集團時常轉換地點以逃避追捕，警方相信這些賭博場所運作時間短暫。警方仍在進行緝捕，不排除更多人被捕。

東九龍總區反三合會總督察行動組總督察何啟豪指，警方發現一個社團以開設聯誼會為名，實際用作經營地下賭博場所及洗黑錢，並且成為區內活躍黑幫的集結地。該社團在場內進行非法賭博，並聘用非法勞工協助經營賭博場所，包括雙程證人士。

該社團亦開設不同形式的非法場所，包括釣魚機、百家樂、德州撲克等場所，期間招攬賭徒從事非法收數活動。該社團亦操控多間區內遊戲機中心，派出俗稱「對分仔」的人 ，在中心與客人對分獲利。此外，社團人士亦在上述場所販賣毒品，並招攬青少年加入三合會、及從事非法活動。

秀茂坪警區刑事部總督察文卓禧稱，警方鎖定一個由黑幫操縱非法收數團伙，涉20宗刑事毀壞、即淋紅油案件，金額達20萬元。該社團以賭場作搭訕中心，招攬賭徒或未能償還賭債人士，甚至教唆未成年學生，作非法收數行動組或中介。當中誘因包括償還部分賭債、每單案件為300元至500元報酬，從而利誘他們進行淋紅油、塞匙窿等非法行為。

此外，社團亦利用即時通訊軟件及社交媒體的搵快錢群組，招攬收數行動組或中介。多名被捕人為骨幹成員，負責招攬及派單，亦有被捕人士為青少年，其中包括2名15歲學生。另外部分未成年被捕人士則受聘進行淋紅油等非法活動。

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東九龍總區反三合會總督察行動組第1隊高級督察吳嘉莉指，黑幫利用遊戲機中心及工廠大廈進行非法活動，經營地下賭場。就遊戲機中心，他們會在場內設有賭博機器，包括打魚機、老虎機、賭骰仔機。客人可靠運氣、以小博大賺取積分，不法分子看準機會，串通遊戲機中心負責人，容許職員或黑幫人士僱用非華裔人士，替客人由積分兌換現金，並從中抽水獲利，將遊戲機中心變成非法賭場。場內人士亦會兜售毒品，誘使客人光顧樓上賭場，從而擴闊非法收入來源。

此外，黑幫亦會在工廠大廈開設多間非法賭場，並在社交媒體如Whatsapp、Telegram等標榜「搵快錢」，以吸引區外年青賭客。他們會切合客人喜好，設立實體形式賭博，包括麻雀、百家樂、德州撲克。而且，他們會安排年青貌美的女荷官，並在社交媒體Telegram標榜「KOL荷官」、「18歲靚女」等字眼，吸引年青賭客。他們亦會以優惠價兌換籌碼、提供飲食作招徠。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，「經營賭博場所」屬於嚴重罪行，一經定罪，最高可判罰款五百萬及監禁七年。「參與非法賭博」同樣違法，一經定罪，最高可判罰款五萬及監禁九個月，警方呼籲市民切勿以身試法。