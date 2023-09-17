屯門公路車禍｜九巴共43傷　一乘客重傷坐下層車尾　車長昨日休假

今（17日）午1時許，屯門公路一輛58M九巴猛憾吊臂車車尾，多人受傷。警方聯同消防及救護交代案情時指，巴士上共43人受傷，50餘歲車長一度被困，所有傷者分送4間醫院治理，其中一名坐於下層車尾的乘客傷勢嚴重。警方經初步調查顯示，涉事車長昨日（16日）休假，今晨4至5時開工，估計事發時為第四轉車；當時吊臂車疑因機件故障而停泊於路肩，且有打死火燈。警方正循車長的精神狀況等不同方向，調查意外成因，並呼籲路經的道路使用者提供資料。



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新界北總區交通部調查及支援警司林志源表示，今午約1時許，一輛吊臂車由於機件故障而停泊於公路路肩，並有打死火燈，但在短時間後，一輛雙層58M九巴駛至車頭撞直憾吊臂車尾部，導致此宗嚴重交通意外發生。林志源稱，意外中共有43名傷者，分別為16女27男，年齡介乎19至88歲，分送瑪嘉烈醫院、仁濟醫院、天水圍醫院及屯門醫院治理。

林指，經初步了解，涉事巴士車長昨日休假，今日清晨約4至5時開始工作，估計事發時是第四轉車；當時吊臂車疑因機件故障而停泊於路肩，且有打死火燈。警方呼籲道路使用者如有任何相關資料提供，可致電3661-8000與新界北交通意外調查組聯絡。

消防處高級救護主任譚傲然（左）、消防處高級消防隊長廖伯謙、新界北總區交通部調查及支援警司林志源。（王譯揚攝）

消防處高級消防隊長廖伯謙表示，消防於下午1時04分接報，指屯門公路往九龍方向近大欖涌位置發生交通意外，當中涉及一輛九巴及吊臂車。消防人員於下午1時12分，即8分鐘後到場。廖伯謙續稱，是次意外消防處共派出13架消防車、25架救護車、60名消防員及55名救護員，同時亦派出公路及拯救專隊到場協助。

新界北總區交通部調查及支援警司林志源交代案情。（王譯揚攝）

廖續稱，消防到場後發事有大量傷者，巴士司機亦被困，其後消防人員用了約20分鐘將所有傷者救出，事件中有43人受傷，而大部份都是巴士乘客，並為他們採取初步的治理。另外，一名下層靠車尾乘客傷者，情況嚴重。

消防處高級消防隊長廖伯謙交代救援情況。（王譯揚攝）

消防處高級救護主任譚傲然表示，8名傷者被送往屯門醫院、11名送往仁濟醫院、14名送往天水圍及10名送往瑪嘉烈醫院。譚傲然稱，當中有一名巴士乘客傷者情況嚴重，他頭部、頸受傷，有5名傷者情況普通，他們上下肢骨折及面部受傷，而37名傷者則輕傷，有些自行離去。

消防處高級救護主任譚傲然交代傷者情況。（王譯揚攝）

事發今日下午1時許，一輛58M線九巴於屯門公路往九龍方向行駛期間撞向前方一輛吊臂車，巴士車頭撞毀，擋風玻璃破裂。

今日下午大約一時，九巴一輛58M線巴士於屯門公路往九龍方向與一輛吊臂車發生交通意外， 事件中43人受傷，包括九巴車長及吊臂車司機， 大部分人受輕傷， 九巴已派員到醫院慰問傷者，並會配合警方調查。