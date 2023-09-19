JPEX案｜最新消息﹕警拘8人　接逾1600宗報案　涉款達$10億

證監會上周三（13日）發聲明指虛擬資產交易平台JPEX無牌經營，並將案件轉介警方。昨日（18日）商業罪案調查科採取大規模執法行動，搜查多間辦公室，並先後以「串謀詐騙」拘捕林作及KOL「陳怡」等6名男女。最新消息指，警方至今共拘捕4男4女，截至昨晚10時，接獲1,641名人士就相關事件報案，涉及金額約10億元。今早（19日）行政長官李家超形容事件有欺詐成分，警方與證監會將於下午4時召開記者會交代案情，屆時《香港01》會現場直播。



林作被捕



+ 3

KOL「陳怡」被捕



警方檢獲大批現金及證物



+ 2

證監會於上周三（13日）發聲明指出虛擬資產交易平台JPEX，旗下實體一概沒有獲證監會發牌，且並無向證監會申領在港經營虛擬資產平台的牌照。同時證監會又指出，觀察到JPEX及那些向香港公眾積極推廣JPEX人士及找換店使用的手法存可疑之處。昨日（18日）警方即採取拘捕行動，然而JPEX傍晚再發聲明，指證監會不斷施予不公平對待，又指出證監會發聲明後，使該平台陷入經營困難，惟強調即使面對連串挑戰，會堅定不移地繼續營運下去。

警方昨日表示，9月14日接獲證監會相關轉介，由商業罪案調查科跟進事件，經調查後，9月18日於各區分別拘捕4男2女，他們涉嫌「串謀詐騙」，現正被扣留調查。相關行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。今日最新消息指，警方至今共拘捕8人。