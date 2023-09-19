JPEX案｜8人被捕逾1600報案　涉款$12億　警凍結逾$6,000萬資產

證監會上周三（13日）發聲明指虛擬資產交易平台JPEX無牌經營，並將案件轉介警方。昨日（18日）商業罪案調查科採取大規模執法行動，搜查多間辦公室，並先後以「串謀詐騙」拘捕林作及KOL「陳怡」等人。最新消息指，警方至今共拘捕4男4女，截至昨晚10時，接獲1,641名人士就相關事件報案，涉及金額約12億元。今早（19日）行政長官李家超形容事件有欺詐成分，警方與證監會下午4時左右召開記者會交代案情。



【1657】警：目前案中的損失金額，初步均為受害人真正「入金」金額。證監會則稱，所有被捕人士均收過證監會的警告信。

【1645】警：最大一宗個案涉款4,000萬元，為「入金」方式。

【1635】被問到有懷疑與案相關的藝人已離港前往馬來西亞，警方表示調查仍然進行中，會根據相關人士的參與程度及在案件的角色採取相應行動，若有人真的犯法，有需要時會將相關人士從外地引渡回香港。至於警方因什麼原因作出拘捕，商業罪案調查科警司李慕賢表示是出於他們的角色，認為他們有份參與「氹投資者」進入騙局。

【1631】孔慶勳：如懷疑受騙或對騙案有疑問，可致電警方反詐騙協調中心｢防騙易熱線：18222｣尋求協助。市民應該謹記警方的防騙小貼士，包括： 1) 使用警方推出的「防騙視伏APP」，遇到可疑電話、電郵、網址時，可先用APP檢查其風險程度；2) 如懷疑被騙，可到附近警署或致電18222。警方會繼續採取主動調查，在適當的時候進行拘捕行動，致力打擊詐騙及相關洗錢活動。

【1630】孔慶勳：就今次事件，警方發現大部分受害人均是無經驗投資者，希望藉此提醒公眾關於加密貨幣和虛擬資產投資的重要事項，以保障投資者。第一，不要盲目相信所謂「權威」，例如自稱為投資達人或投資大師，投資者應自己做足功課，深入了解相關產品及其所投資的虛擬資產如何運作。最重要是清楚明白產品的特點及風險，按自己的投資目標及風險承受能力，謹慎評估並選擇合適的產品。

第二，投資是一場風險與回報的博弈，受不同外在因素影響，不要因為恐懼而衝動行動。 正所謂「財不入急門」，投資前一定要充分了解產品及相關投資平台的背景。

第三，今次事件中，涉案虛擬資產平台聲稱極回報，可以說是難以置信 ，「too good to be true」。案中受害人往往因為貪圖高回報而墮入騙局，最終接「火棒」而蒙受巨大損失，故不要因為追求過於理想的回報而忽略了風險。

最後一點，投資者在不受規管的平台上交易，並將加密貨幣的「私鑰」交由平台保管，變相是將自己的財產放入他人的夾萬，最終騙徙夾帶私逃，財到光棍手。 投資者作出任何投資決定都應該要小心謹慎。

【1626】麥偉光：警方連日接獲多名市民報案。截至昨晚10時半，共收到1,641名受害人報案，包括1129男512女（18至49歲），涉及金額約港幣11.87億元。

【1626】麥偉光：警方亦搜查多個處所，包括被補人士居住地點及多間OTC，共檢獲約800萬元現金、名貴首飾及與JPEX相關的文件等。商業罪案調查科亦對被捕人士及相關公司進行財富調查，共凍結銀行結餘約1,500萬港元、以及3個物業，全部總值約4,400萬港元，並考慮充公該批6000多萬元其犯罪得益。

【1625】麥偉光：商業罪案調查科於9月18日展開代號「鐵關」拘捕行動，成功搗破一個虛擬資產投資平台相關的詐騙集團。行動中， 警方共拘捕8人，包括4男4女（22至52歲），他們涉嫌「串謀詐騙」被捕。警方發現該犯罪團伙有詳細分工，當中有公司負責人、員工及俗稱OTC的虛擬資產找換店店主等。調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。

【1624】李慕賢：JPEX亦會要求客戶提供加密貨幣的私鑰作保管，調查發現，JPEX基本上控制用戶的資產。證監會警告之後，JPEX即將「出金」手續費提高至999美元，惟出金上限只是1000美元，變相為係限制出金，隨後更將頁面下架及停止所有理財交易。

【1620】警方調查顯示，JPEX利用廣告、媒體、場外找換店（OTC）及KOL宣傳，吸引投資者，用戶註冊後可在該平台兌換不同加密貨幣，或從外國平台將虛擬資產轉到JPEX戶口交易。JPEX亦發行名為「JPC」的平台幣，惟JPC在其他平台不能交易，亦不可用於支付，流通性極底即「根本唔值錢」。用戶被游說購買JPC，用作類似定期存款的「質押」，聲稱到期後可獲極高回報。JPEX同時要求提供加密貨幣的私鑰作保管，調查發現JPEX基本上控制用戶的資產。另外，在證監會9月13日發出警告聲明後，JPEX在出金上限為1,000USDT的前提下，提高手續費至999USDT，變相限制出金。

警方考慮到JPEX運作模式、宣傳手法，以及用戶無法提取自己的虛擬資產，故有合理理由懷疑相關人士涉嫌觸犯串謀詐騙。

【1618】證監會表示，在2017年已經開始關注虛擬資產領域，其中中央虛擬資產交易平台是較常見、對投資者構成最高風險的服務。證監會2019年落實自願性框架，但仍無法強制虛擬資產交易平台接受監管。在2022年7月，證監會已將JPEX列入無牌公司及可疑網站名單，之後一年發出逾9次提醒，呼籲投資者小心無牌及海外交易平台的風險。

2022年12月，港府通過修訂打擊洗錢條例，將提供虛擬資產交易平台服務亦納入證監會監管權力範圍，虛擬資產交易平台制度今年6月1日生效，所有在港經營的中央虛擬資產交易平台必須向證監會申請牌照，並要受監管。

【1614】孔慶勳：由於事件牽涉巨大公眾利益，所以商業罪案調查科連日作出多方面的調查及向受騙市民錄取口供，昨日（18日）展開果斷執法行動，拘捕8人，為4男4女，包括可疑公司負責人及OTC店主。

【1613】孔慶勳：截至昨晚（18日）10時，已接獲1,641宗報案，指未能在JPEX提取資產及懷疑被騙，涉款約12億港元。

【1612】孔慶勳：證監會指未獲發牌後，JPEX即調高平台交易費用，變相令JPEX用戶無法提取資金。9月18日凌晨零時，JPEX更將理財頁面下架及停止一切交易。

【1611】孔慶勳：2023年9月13日，證監會發出警告聲明，指JPEX未獲證監會發牌及營運方式極有可疑。警方即日接獲證監會轉介，並由商業罪案調查科跟進。警方十分重視事件，並立即設立熱線，呼籲懷疑受騙人士透過熱線及電子報案中心報案。

【1610】商業罪案調查科訛騙案調查組高級警司孔慶勳、商業罪案調查科訛騙案調查組警司李慕賢、署理總督察麥偉光、證券及期貨事務監察委員會（即證監會）發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣女士等人，向傳媒交代案情。

林作被捕



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KOL「陳怡」被捕



警方檢獲大批現金及證物



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證監會於上周三（13日）發聲明指出虛擬資產交易平台JPEX，旗下實體一概沒有獲證監會發牌，且並無向證監會申領在港經營虛擬資產平台的牌照。同時證監會又指出，觀察到JPEX及那些向香港公眾積極推廣JPEX人士及找換店使用的手法存可疑之處。昨日（18日）警方即採取拘捕行動，然而JPEX傍晚再發聲明，指證監會不斷施予不公平對待，又指出證監會發聲明後，使該平台陷入經營困難，惟強調即使面對連串挑戰，會堅定不移地繼續營運下去。

警方昨日表示，9月14日接獲證監會相關轉介，由商業罪案調查科跟進事件，經調查後，9月18日於各區分別拘捕4男2女，他們涉嫌「串謀詐騙」，現正被扣留調查。相關行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。今日最新消息指，警方至今共拘捕8人。