荃灣3部網約小巴被淋黑油　警列刑事毀壞追查

今日（22日）早上6時17分，姓馬（55歲）女司機報案，指她到荃灣海壩街福來邨對開準備取小巴開工時，發現小巴車頭擋風玻璃被人淋黑色油破壞。警員到場證實共3部車損毀，案件列刑事毀壞案處理。



涉事小巴是AN BUS網約小巴，事後其中兩部已經由司機駛走，剩下一部貼有「AN1」及「AN2」路線，顯示來往荃灣（麗城花園）至長沙灣及深水埗。

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AN BUS網約小巴創辦人Franki，擁碩士學位，2019年放棄高薪厚職，毅然投身紅Van界，以新穎破格的方式經營由荃灣往來荔技角和深水埗的紅Van路線，不僅引入WhatsApp預約及留位服務，更率先引入PayMe收車資。同時他亦開設Facebook專頁，定期公布最新消息及更新路線安排、收費等。上月AN BUS在facebook專頁發帖，表示新學年有意試辦返放學共乘包車計劃，諮詢家長意見，甚為進取。

《香港01》記者致電負責人查詢今次被破壞的情況，惟對方婉拒，指事件已交由警方調查；又指今日AN BUS服務不受影響。

今年1月，Franki駕駛AN BUS時疑因切線問題與一名私家車司機口角，對方「撻朵」自稱「勝和」恐嚇。短片在網上瘋傳，警方介入調查，拘捕車主。