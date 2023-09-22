警西九龍總區交通日打擊違法行為　「萬刃行動」拖走32部車

西九龍總區昨日（21日）進行「總區交通日」及「萬刃行動」，在西九龍多區的交通黑點採取聯合行動，共拖走32部造成嚴重阻塞的車輛。



警方人員針對涉及行人和駕駛者的不良習慣，包括「不依交通燈號過馬路」、「距離行人過路設施15米範圍內橫過馬路」、「非法進入黃色方格路口」和「不小心駕駛」等違法行為，以減少意外及確保道路暢通。人員在行動中亦於不同地方，包括斑馬線、黃色方格路口及禁區使用流動攝錄器材以提升執法效率。

「萬刃行動」是警方為打擊嚴重違泊行為而組成的拖車專隊，並且將對不負責任的違泊車輛即時拖走，行動期間共拖走32部造成嚴重阻塞的車輛。 這個行動的目標包括打擊雙行泊車、停泊在巴士站、行人過路處、道路轉彎位置及緊急車輛出入口等一些影響其他市民的違泊行為。

警方提醒，如果有司機違例泊車，造成交通嚴重阻塞，或對其他道路使用者構成危險，除了會多次票控有關車輛及檢控司機外，亦會不予警告下將車輛即時拖走。 警方呼籲駕駛人士，切勿因一時之便違例停泊車輛。西九龍總區將持續打擊重點交通違例事項，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。