入境處反黑工拘34人　包括兩內地女旅客走水貨奶粉被捕

入境處於本月18日至21日一連四日在全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「光影行動」及「曙光行動」，連同香港警務處和勞工處執行的「權能者行動」，以及連同香港警務處執行的「風沙行動」。行動中共拘捕20名懷疑非法勞工、7名涉嫌聘用非法勞工的僱主、6名逾期逗留人士及一名違反逗留條件人士。



反非法勞工行動中，入境處特遣隊人員搜查了60個目標地點，包括按摩院、餐廳及零售店舖，拘捕3名懷疑非法勞工及3名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為1男2女，年齡介乎21至49歲。其中一名男子同時涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為3名44歲女子。

懷疑非法勞工在行動中被捕。（入境處提供 ）

於「權能者行動」中，執法人員於中區、東區、灣仔區及西區搜查了196個目標地點，共拘捕15名懷疑非法勞工、4名涉嫌聘用非法勞工的僱主、6名逾期逗留人士及一名違反逗留條件人士。被捕的懷疑非法勞工為1男14女，年齡介乎26至49歲。當中5名女子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」），其中2名女子同時涉嫌行使及管有他人身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為2男2女，年齡介乎35至71歲。被捕的逾期逗留人士為2男4女，年齡介乎25至49歲。另外，一名29歲內地男漁工因違反逗留條件被捕。當中13名懷疑非法勞工、4名涉嫌聘用非法勞工的僱主、5名逾期逗留人士及一名違反逗留條件人士已交由入境處跟進。

此外，於「風沙行動」中，執法人員於上水新運路共拘捕2名涉嫌非法從事水貨活動而違反逗留條件的內地旅客，分別為2名女子，年齡分別為36及41歲。該批懷疑用作水貨用途的貨物包括奶粉及保健產品。

懷疑非法從事水貨活動的內地旅客及用作水貨用途的貨物。（入境處提供）

任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。根據現行法例，任何人士使用或管有偽造身份證或他人身份證乃屬違法，違者可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁10年。

發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰由原來的罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元和監禁10年，以反映有關罪行的嚴重性。而有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。