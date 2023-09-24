柯士甸工業意外｜地底懷疑沼氣洩漏　2工人昏迷送院搶救不治

今日（24日）上午7時許，警方接報指，西九龍柯士甸道西1號，一個約3米深的換水管井內有2名男工人暈倒，分別為63歲姓劉工人及61歲姓郭工人。據了解，2人昨日日間時份已在地盤維修管道，惟工友今日發現他們仍未離開，於是大驚報警。警方及消防人員趕至現場，發現地盤傳出異味，懷疑有沼氣洩漏，2名工人均昏迷不醒，需以自動心外壓機搶救，送往伊利沙伯醫院搶救後不治。警方經初步調查後，相信兩人於上址維修期間，吸入氣體不適暈倒，案件列作工業意外，而死者死因有待驗屍後確定。警方正繼續調查事故起因。



勞工處回覆《香港01》查詢表示，高度關注今日（24日）上午在尖沙咀柯士甸道西發生的一宗致命工作意外，意外中兩名工人在一地下冷卻管道內工作時受傷，經送院後證實不治。對於在意外中有工友身故，勞工處十分難過，並對其家屬致以深切慰問。

勞工處發言人表示，今日在得知意外發生後，勞工處已即時派員到意外現場展開調查。勞工處將會向有關承建商發出『暫時停工通知書』，停止其在該冷卻管道內進行任何工作，直至信納有關承判商已採取措施消除有關危害，才可復工。發言人續指，局方正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。