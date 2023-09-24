西九地盤兩工人疑硫化氫中毒亡　管道內救援情況曝光

西九龍柯士甸道西一地盤發生奪命工業意外，兩名男工人疑硫化氫中毒身亡。據悉二人昨日已在地盤地底維修管道，家屬通宵未聞回音，今早（24日）赫知他們仍未離開，經理報警求助。消防員於地下6米深，約100至200米距離之間尋獲兩名事主。現場消息指，肇事地底硫化氫濃度高，死者懷疑硫化氫中毒。消防救援時需同步抽走管道氣體，增加搜救難度。



消防派出多隊煙帽隊搜索兩名工人，管道內救援情況曝光。涉事地下管道約12米深，長度一望無際。兩名死者在管道100至200米之間被發現，救援人員到場時，二人已無生命跡象。其中橙色管道，是通風排氣所用。翻查資料，硫化氫是沼氣的主要成分，地底厭氧環境容易令細菌產生沼氣。調查人員正了解事發時排氣系統是否運作正常。

尖沙咀高級消防隊長張家偉表示，消防處7時33接報，指柯士甸西一地盤發生一宗懷疑洩漏不明氣體及有人受傷事故。消防員於3分鐘後到場，共調派8輛消防車及2輛救護車。涉事地盤面積約20米乘20米，有一條約200米長的地下管道。消防員於地下6米位置發現2名傷者昏迷不醒，之後被消防員救出，轉交救護車送院。他指地下管道用於供應給西九文化區冷氣的冷卻系統（約５米闊乘５米高）。救援難度在於要確保現場環境安全，救援間需同步抽走管道氣體。

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事發於今日（24日）上午7時許，警方接報指，油麻地柯士甸道西1號西九龍一個地盤工地有2名男工人暈倒，其中一人為50多歲。據了解，2人昨日日間時份已在地盤維修水喉，惟工友今日發現他們仍未離開，於是大驚報警。警方及消防人員趕至現場，發現地盤傳出異味，懷疑有沼氣洩漏，2名工人均昏迷不醒，需以自動心外壓機搶救，送往伊利沙伯醫院搶救，其後2人被證實死亡。

勞工處表示現正調查今日（24日）上午在西九文化區發生的一宗致命工作意外，意外中兩名男子死亡。勞工處接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。