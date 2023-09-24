西九文化區地盤兩工人疑硫化氫中毒亡　管道內救援情況曝光

西九文化區地盤發生奪命工業意外，兩名男工人疑硫化氫中毒身亡。據悉二人昨日已在地盤地底維修管道，直至今日工友赫見他們仍未離開，經理報警求助。消防員於地下6米深，約100至200米距離之間尋獲兩名事主。現場消息指，肇事地底硫化氫濃度高，死者懷疑硫化氫中毒。消防救援時需同步抽走管道氣體，增加搜救難度。



消防派出多隊煙帽隊搜索兩名工人，管道內救援情況曝光。涉事地下管道約12米深，長度一望無際。兩名死者在管道100至200米之間被發現，救援人員到場時，二人已無生命跡象。其中橙色管道，是通風排氣所用。翻查資料，硫化氫是沼氣的主要成分，地底厭氧環境容易令細菌產生沼氣。調查人員正了解事發時排氣系統是否運作正常。

尖沙咀高級消防隊長張家偉表示，消防處7時33接報，指柯士甸西九文化區地盤位置發生一宗懷疑洩漏不明氣體及有人受傷事故。消防員於3分鐘後到場，共調派8輛消防車及2輛救護車。涉事地盤面積約20米乘20米，有一條約200米長的地下管道。消防員於地下6米位置發現2名傷者昏迷不醒，之後被消防員救出，轉交救護車送院。地下管道用於供應給西九文化區冷氣的冷卻系統（約５米闊乘５米高）。救援難度在於要確保現場環境安全，救援間需同步抽走管道氣體。

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事發於今日（24日）上午7時許，警方接報指，油麻地柯士甸道西1號西九文化區地盤工地有2名男工人暈倒，其中一人為50多歲。據了解，2人昨日日間時份已在地盤維修水喉，惟工友今日發現他們仍未離開，於是大驚報警。警方及消防人員趕至現場，發現地盤傳出異味，懷疑有沼氣洩漏，2名工人均昏迷不醒，需以自動心外壓機搶救，送往伊利沙伯醫院搶救，其後2人被證實死亡。

勞工處表示現正調查今日（24日）上午在西九文化區發生的一宗致命工作意外，意外中兩名男子死亡。勞工處接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。