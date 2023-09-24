西九文化區水喉匠疑硫化氫中毒亡　遺孀：中秋慶祝空餘一場夢

西九文化區地下管道發生奪命工業意外，男工郭伙記（61歲）及劉浩祥（63歲）被發現倒臥在管道6米地底，懷疑硫化氫中毒死亡。二人為水喉匠，昨日早8時上班，原定下午5時下班但徹夜未回，至今早聯絡上僱主，才發現兩人倒臥地盤。郭伙記遺孀 憶述丈夫出門前，討論帶消暑風扇的點滴，不料昨日一別天人相隔。周五中秋節，郭家已經買好月餅準備慶祝，郭太傷感道：「𠵱家得個夢囉。」



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西九文化區地下管道奪命工傷，兩名男工人郭伙記（61歲）及劉浩祥（63歲），懷疑硫化氫中毒，通宵在管道內直至今（24日）早7時許才被發現。他們被發現時已無生命跡象，送往伊利沙伯醫院搶救後證實不治。

其中一名死者郭伙記昨晚徹夜未回，發現老公未回家，透過他同事拿取判頭的電話號碼，惟昨晚未有人接聽，到今晨6時許終於接通，對方表示會立即到地盤了解。她於30多分鐘後再接到對方電話，卻發現原來有2名工人在管道暈倒，遂報案求助。她指現時難以接受老公的死訊，又稱先生已從事相關工作十多年，同樣不解為何會有這種意外，「點解未收工又冇人知，收工出閘應該有相關紀錄，呢啲責任邊個負。」她哭指「點解呢啲事會發生係佢身上，盡心盡力為你工作，得到呢啲結果。」希望尋回公道。

郭伙記多年來辛勤工作，養育一對子女成人，子女剛剛投身社會。郭伙記與妻商量下，決定多做幾年賺錢養老，以減輕子女負擔。郭太未能接受惡耗：「𠵱家錢又未搵到人又冇啦，點算啦？淨低我哋自己。真係㗎，諗都諗唔到......一個人好地地，一直都健康嘅點解會突然間會話唔喺度就唔喺度。」

昨日郭伙記上班時沒有帶消暑風扇，郭太提醒他帶上，他最後也沒有帶。這樣簡單的閒話家常成絕響，郭太嘆：「係咁咯，以後就冇得講啦，走咗冇得講啦以後，最後呢句說話。」周五中秋節，郭家已經買好月餅，卻痛失家庭支柱：「中秋節月餅都買咗囉，準備去慶祝，𠵱家得個夢囉。」

死者兒子：點解會有兩個人冇收工冇人知？

同樣在這次工業意外喪生的劉浩祥，其兒子表示，爸爸已經在行內任職超過30年，一直自食其力，是個好爸爸，原本相約今早一起飲茶。他坦言目前很迷茫，「難聽啲講如果唔係另一個家屬致電判頭，我都唔知佢出咗事。」難以理解為何二人會通宵被困管道內，「密閉空間唔係應該有人旁住先做嘢㗎咩？點解會有兩個人冇收工冇人知，以為佢收咗工，老細都唔知，點解會有咁嘅意外呢？佢喺個渠入面做緊嘢，唔係有人喺出面（監督）安全嘅咩？管工去咗邊呀？」希望可以有個合理的交代。他透露父親昨夜起失去聯絡，WhatsApp顯示單剔，至今早才知其死訊。

工權會指事故十分離譜，事件亦無人負責「冇人認頭，冇人知邊個係老闆，連家屬都唔知，大判都唔知，大判都有唔同版本，呢個工程到底係邊個負責。」現時家屬仍在醫院到苦等，想了解事件始末。

西九文化區水喉匠通宵被困管道 疑硫化氫中毒亡

