西九地盤兩男工硫化氫中毒亡　業界：通宵困管道超8小時感奇怪

西九文化區發生奪命工業意外，兩名男工人今早（24日）疑吸入高濃度硫化氫中毒身亡。有醫學專家表示，硫化氫比空氣重，容易沉積在低處及密閉空間，若它的濃度超過100ppm（百萬分之一）就會有即時健康及生命危險，不過一般在開放空間吸入少量硫化氫，則不會致死。被問及兩名工人於昨日日間開始工作，今日才有工人發現2人未有離開地下管道。有建築界安全顧問直言「其實好奇怪！」，因為行內認為一般在地下管道工作不超過8小時。



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在事故現場可見的橙色管道，為通風排氣所用。建造業總工會職業安全顧問李光昇表示，在密閉場地通風的橙色管道又稱帆布喉，它可以靈活伸縮。不過有時就算有通風喉亦未必安全，需視乎通風喉進入的深度、通風能否有效稀釋危險氣體，若通風量不夠，不能達到稀釋效果，就有機會發生意外。

他又指，法例規定如在地下管道工作的工人，一定要完成勞工處認可的「核准工人課程」，並且需有一名合資格人士對現場環境進行評估，最少要評估5方面，包括爆炸、中暑、危害氣體、水浸遇溺及流動固體的危險，工人需要根據評估報告的建議佩戴個人防護用品。根據法例，在地底喉管工作時一定要佩戴全套氧氣筒，連同呼吸器，身上亦要綁上安全帶，並以繩索繫住，而繩索的另一端需由另一名在外面的工人拿住。因為若發生危險，外面的工人可以及時將管道內的工人拉出來，他強調，密閉場地外一定要有人監察工作情況，並要與在管道工作的工人保持溝通，「一定要人睇住......發生咩無人知，咁咪失救。」

在事故現場可見的橙色管道，為通風排氣所用。（鄭嘉惠攝）

李光昇亦指，在地下管道工作的工人亦需要佩戴警報器，如工人過20秒身體不動，警報器在30秒就會發出警報。另外，被問及2名工人於昨日日間工作，今早才被發現2人未有離開地下管道，李直言「其實好奇怪！」，因為進入密閉場地前需要簽署工作許可證，行內認為一般在地下管道工作不超過8小時。

建造業總工會職業安全顧問李光昇表示，若通風量不夠，不能達到稀釋效果，就有機會發生意外。 (受訪者提供)

硫化氫易沉積密閉空間可致命

香港大學李嘉誠醫學院生物化學系教授金冬雁表示，硫化氫為沼氣其中一種氣體，而沼氣為混合氣體，以甲烷等烷類為主。硫化氫的氣味像臭雞蛋，但它無色，不能憑肉眼看見，而且它高度易燃。此外，由於硫化氫比空氣重，因此容易沉積在低處及密閉空間，若它的濃度超過100ppm（百萬分之一）就會有即時健康及生命危險，接觸50至100ppm一小時內可引起鼻炎、結膜炎及急性呼吸困難，接觸700至1000ppm會快速陷入昏迷、呼吸停頓，甚至死亡。平均8小時內允許接觸劑量的極限為1ppm，而10分鐘內允許接觸劑量的極限為5ppm。

香港大學李嘉誠醫學院生物化學系教授金冬雁表示，硫化氫的濃度超過100ppm（百萬分之一）就會有即時健康及生命危險。（網上圖片）

但金冬雁表示，該時間內允許接觸劑量的極限，各國際標準有些微差別，有組織認為8小時內若只單次接觸氣體，而且不超過10分鐘，允許接觸劑量的極限可達50ppm，但非常接近影響即時健康及生命危險程度的100ppm。金又指，假如人們在密閉空間吸入高濃度硫化氫，能夠短時間致死，不過一般在開放空間吸入少量硫化氫，則不會致死。