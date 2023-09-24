西九奪命工傷兩男工通宵困地底無人知　死者子質疑：冇人睇住㗎？

西九龍柯士甸道西一個地盤地下管道發生奪命工業意外，男工郭伙記（61歲）及劉浩祥（63歲）被發現倒臥在管道6米地底，懷疑硫化氫中毒死亡。兩人昨日已經開工，通宵未回，直至今早揭發意外。劉浩祥的兒子趕抵醫院了解情況，苦候多時仍未見爸爸所屬公司老闆現身交代。他質疑為何二人會通宵被困管道內，「密閉空間唔係應該有人旁住先做嘢㗎咩？點解會有兩個人冇收工冇人知，以為佢收咗工，老細都唔知，點解會有咁嘅意外呢？佢喺個渠入面做緊嘢，唔係有人喺出面睇住安全嘅咩？管工去咗邊呀？」



西九文化區地下管道奪命工傷，兩名男工人郭伙記（61歲）及劉浩祥（63歲），懷疑硫化氫中毒，通宵在管道內直至今（24日）早7時許才被發現。他們被發現時已無生命跡象，送往伊利沙伯醫院搶救後證實不治。

死者兒子：點解會有兩個人冇收工冇人知？

在這次工業意外喪生的劉浩祥，其兒子表示，爸爸已經在行內任職超過30年，一直自食其力，是個好爸爸，原本相約今早一起飲茶。他趕抵醫院了解情況，苦候多時未得知意外經過：「冇人認頭亦都冇人聯絡我哋，難聽啲講如果唔係今日另外嗰位肇事家人打俾判頭老細，我都唔知我老豆出咗事。我今日仲約咗佢諗住搵佢飲個茶。」

他急切得知事故始末：「我想知發生咩事，想知點解會有呢個意外。密閉空間唔係應該有人旁住先做嘢㗎咩？點解會有兩個人冇收工冇人知，以為佢收咗工，老細都唔知，點解會有咁嘅意外呢？佢喺個渠入面做緊嘢，唔係有人喺出面睇住安全嘅咩？管工去咗邊呀？收埋工呀？」

他透露父親昨夜起失去聯絡，WhatsApp顯示單剔，今早11時許收到電話才得知其死訊。他指勞工處指引明確列明，密閉空間要通風，要有人在外面監督安全，要著保護衣等，希望老闆、判頭盡早現身交代。

工權會指事故十分離譜，事件亦無人負責「冇人認頭，冇人知邊個係老闆，連家屬都唔知，大判都唔知，大判都有唔同版本，呢個工程到底係邊個負責。」現時家屬仍在醫院到苦等，想了解事件始末。

西九地盤水喉匠通宵被困管道 疑硫化氫中毒亡

