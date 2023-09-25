馬鞍山烏溪沙碼頭中年漢遇溺昏迷　送院搶救

撰文：凌逸德
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今日（25日）早上9時42分，警方接獲數個報案指，馬鞍山烏溪沙碼頭有一名年約50多歲的男子遇溺，該名男子被救上岸，但昏迷不醒，救護人員將他送往威爾斯親王醫院搶救，警方正調查事件。

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