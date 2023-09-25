柯士甸工業意外｜油尖重案組接手調查　下午重返現場視察

西九龍柯士甸道西發生奪命工業意外，兩名六旬男工人疑吸入高濃度硫化氫中毒身亡。消息稱，兩人早在前日（23日）早上10時進入管道，疑工程經理未有完成安全評估便離開。最終在兩人進入管道後約21小時，亦即昨晨（24日）才揭發慘劇。事件已交由油尖警區重案組接手調查，多名探員今日（25日）下午12時45分到現場調查，一名港鐵職員協助調查，警方在工地內逗留約1小時後離開。據了解，探員暫未能進入肇事現場調查，未有帶走任何證物或拍照蒐證。稍後警方會與港鐵、勞工處人員開會了解事件。



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現場為西九龍柯士甸道西1號地底管道，涉及「圓方」冷氣系統海水冷卻喉管更換工程。昨日（24日）上午7時許，警方接報指，上址管道內有2名男工人暈倒，分別為63歲劉浩祥及61歲郭伙記。據了解，2人為水喉匠，於前日（23日）上午10時已進入地底進行維修工程，但工程經理懷疑未有完成安全程序便離開，至下午4時許，他折返現場時找不到兩人，約1小時後再有另一名工程人員嘗試尋找二人，但發現管道已上鎖遂離開。事主家人發現他們徹夜未回，聯絡公司了解。至翌日，有其他工人發現二人於管道內昏迷，大驚報警。

警方及消防人員趕至現場，檢查後發現現場硫化氫濃度高，2名工人懷疑吸入硫化氫中毒昏迷，需以自動心外壓機搶救，送往伊利沙伯醫院搶救後不治。案件列作工業意外，而死者死因有待驗屍後確定。警方正繼續調查事故起因。