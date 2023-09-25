跨部門東九龍反黑工　33人被捕

東九龍總區包括機動部隊、黃大仙警區、秀茂坪警區、觀塘警區及將軍澳警區，聯同入境事務處及勞工處，今日（25日）展開代號「冠軍（CHAMPION）」反非法勞工聯合行動，突擊搜查東九龍區內多個罪案黑點，共拘捕33人，並檢獲2支鐵筆、一把鎅刀、一支螺絲批、一支電筒、一對手套等。



被捕人包括12名內地男子、3名內地女子、4名非華裔男子及13名非華裔女子，年齡介乎24至79歲，分別涉嫌「僱用非法勞工」、「未獲入境處處長授權而留在香港」、「未得授權在香港接受僱傭工作」、「違反逗留條件」、「逾期居留」、「未能出示有效身份證明文件」及「外出時備有偷竊用的物品等」被捕。其中一名51歲內地男子及一名39歲非華裔女子，亦為被通緝人士。所有人正被扣查。

另外，警方事後拘捕多一名外籍女子，懷疑她和案件有關。

警方提醒，根據香港法例第115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬元及監禁10年。