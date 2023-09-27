北角英皇大廈劏房縱火案4傷　3人熏黑昏迷送院　重案組接手調查

北角發生嚴重火警。今日（27日）凌晨約2時44分，英皇道153號英皇大廈一個劏房單位的男子報案求救，指其住所起火，大量濃煙冒出。救援人員接報到場，由消防員升起雲梯灌救，該名報案男子（35歲）於露台躲避，由消防員救到樓下安全位置。另外在單位內救出兩女（29歲及32歲）一男（22歲），３人均昏迷不醒，身體熏黑，救護員為他們進行心外壓急救，再送往醫院搶救，其中32歲非華裔女傷者留院深切治療部。



消防出動一條喉和一隊煙帽隊，至凌晨3時19分將火撲熄，正調查起火原因，其間警方安排一名女子進入大廈協助調查，消防搜索犬Stig亦奉召到場，人員經調查後在現場發現助燃劑，認為火警有可疑，列「縱火」案由重案組跟進。



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報警後獲救的男住戶表示，單位為「一劏四」，事發時突然冒出大量濃煙，連開門離開亦有困難，只好爬出窗外到露台報警，他其後被消防救離現場，需戴上氧氣罩協助呼吸，臥床送院。

消防搜索犬Stig奉召到場。（陳永武攝）

現場消息稱，涉事樓層一梯四伙，其中一個單位「一劏四」，起火單位案發時無人，4名傷者分別住在其餘3個劏房，其中一人自行爬出露台位置報警，其後被消防員升起鋼梯救出，3名傷者則分別在屋內被消防救走，但救出時陷昏迷。