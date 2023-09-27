德國郵包空運蛋白粉掩飾藏$800萬K仔　海關拘兩人包括18歲女

香港海關於上周二（19日）在香港國際機場偵破一宗空運郵包販毒案，海關人員當日檢查一件由德國到港報稱健康保健品的空運郵包，發現有兩個膠桶裝載共20公斤乳清蛋白粉，但海關質疑以高成本運費，運送蛋白粉實屬可疑，於是利用儀器檢驗，最後在膠桶內檢獲兩包共重15公斤俗稱K仔的懷疑氯胺酮，估計市值共約800萬。海關人員昨日（26日），在牛池灣及油塘拘捕一男一女。案件仍在調查中，海關不排除有更多人被捕。



海關毒品調查科高級調查主任鄒永昌表示，機場科海關人員在香港國際機場根據風險管理原則，揀選並查驗一件由德國到港報稱健康保健品的空運郵包，海關人員檢查該郵包，發現內裏藏兩個膠桶，並裝載乳清蛋白粉。鄒永昌稱，以高昂的運輸成本只運送兩桶總重約20公斤的蛋白粉，情況比較罕見，因而引起海關人員懷疑，於是關員利用X光掃描系統及拉曼光譜儀等高科技儀器對貨物進行深入查驗分析，成功在兩個蛋白粉膠桶內共發現兩包共重約15公斤懷疑氯胺酮，市值大約800萬。

海關毒品調查科機場調查課高級調查主任鄒永昌交代案情。

鄒永昌稱在是次案件中，海關發現該批懷疑氯胺酮，利用形態接近的蛋白奶粉作為掩飾，企圖魚目混珠，但海關一直配備精準及先進的設備儀器協助人員高效快速進行查驗工作，於本次案件中，海關成功在源頭堵截該批毒品流入本港市面，以保障香港社會安全。

海關毒品調查科隨後作出深入調查，昨日（26日）展開一項監控派遞行動，成功在牛池灣及油塘拘捕兩名涉案者。其中報稱無業的18歲女子首先於牛池灣簽收貨物，再安排將貨物送往油塘，交予報稱廚師的30歲男子作進一步處理。鄒永昌表示，案件仍然在調查中，海關將繼續循兩人關係及幕後犯罪集團作出深入調查，不排除稍後時間會有更加多人被捕。

海關留意到其中一名被捕人年僅18歲，鄒永昌呼籲青少年切勿貪圖金錢利益或者其他報酬而參與販毒活動，而市民、特別是青少年，亦要提高警覺，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。

海關再次重申，販運危險藥物是嚴重罪行，一經定罪可被判終身監禁及罰款港幣500萬元。